Ömer dizisi, 18. bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerinde; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisi, 18. bölümüyle izleyiciyi hüzünlendirdi. Ömer 18. bölümde Ömer, Gamze'yi sevdiğini herkesin önünde bir kez daha tekrar eder. Erdal'ın karşısında küçük düşen Reşat, Ömer ile tartışır ve oğlunu evden kovar. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Ömer 18. bölüm full izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar

ÖMER 18. BÖLÜM FULL İZLE!

Star Tv'de ekrana gelen dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER 18. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer, 18. bölümüyle izleyenleri derinden etkiledi.

Ömer 18. bölümde; Karşısında Reşat ve Erdal'ı gören Ömer, Gamze'yi sevdiğini herkesin önünde bir kez daha tekrar eder. Erdal'ın karşısında küçük düşen Reşat, Ömer ile tartışır ve oğlunu evden kovar. Hüsnü'nün kapılarına dayanmasıysa Gamze'yi çok zor durumda bırakır. Gamze'nin evde yaşadığı kabusu öğrenen Ömer, her şeyi göze alır ve Gamze'yi almak için Fatma'nın karşısına çıkar.

Hakan yüzünden sıkıntıları hiç bitmeyen Nisa, Fatma'nın onları evden çıkarmak istemesiyle başka büyük bir sorunla daha yüzleşmek zorunda kalır. Emine'nin ilişki yaşadığı kişinin Zerrin'in oğlu olduğunu öğrenmesiyse, birbirine en başından beri destek olan Nisa ve kızını karşı karşıya getirir.

Her şeye rağmen oğlunu kurtarmak isteyen Reşat, büyük bir fedakarlık yaparak avukat tutar ve Süreyya'nın asılsız suçlamasıyla sonuna kadar mücadele etmeye karar verir. Erdal ile evlenmesini isteyen annesine karşı geldiği için evden kovulan Gamze, Tuna'yı da yanına alarak Ömer'in yanına gider. Mahkemeden tutuklanacağı yönünde bir karar çıkacağını öğrenen Ömer, Gamze ve Tuna'yı en güvendiği kişiye emanet etmeye karar verir.

Ömer dizisinde; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncular yer alıyor.

ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür.

Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...