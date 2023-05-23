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Medya

22 Mayıs reyting sonuçları 2023! Veda Mektubu, Yasak Elma, Ömer reyting sıralaması

22 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer, Fox TV'de Yasak Elma dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıkarken TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 22 Mayıs 2023 reyting sonuçları

23 Mayıs 2023 Salı 10:50 - Güncelleme:
22 Mayıs reyting sonuçları 2023! Veda Mektubu, Yasak Elma, Ömer reyting sıralaması
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22 Mayıs 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Pazartesi akşamı; Veda Mektubu, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer, Yasak Elma, Güldür Güldür Show tekrar bölümü, TV8'de Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 22 Mayıs reyting sonuçları

22 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Ömer, ikinci sırada ATV Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 OMER STAR TV

2 ATV ANA HABER ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

8 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1

9 SURVIVOR TV8

10 OMER (OZET) STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 OMER STAR TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 OMER (OZET) STAR TV

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1

5 YASAK ELMA FOX

6 ATV ANA HABER ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 OMER STAR TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 ATV ANA HABER ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 OMER (OZET) STAR TV

7 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1

8 ESRA EROL'DA ATV

9 VEDA MEKTUBU KANAL D

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

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