Yasak Elma dizisi, 176. bölümüyle izleyiciye eğlenceli ve gergin anlar yaşattı. Sıradışı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Yasak Elma 176. bölümde Yıldız, Ender, Handan, Caner ve Emir peşlerindeki adamlardan kurtulmaya çalışırlarken bulundukları durumu kimsenin duymasını istemezler. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 176. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Yasak Elma 176. Bölüm Full İzleme FOX TV linki ve son bölüm özeti

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisi bu sezon ekran macerasını noktalayacak. Ekranların en uzun soluklu dizilerinin arasında yer alan Yasak Elma dizisi, 178. bölümde final yapacak. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 176. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 176. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 176. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Julia'nin Yıldız'a saldırısı Handan'ın onu kurtarmasıyla son bulur. Yıldız, yaşadıklarını unutabilmek Ender, Emir ve Caner'le tatile çıkar ancak gittikleri tatilde de olaylar peşlerini bırakmaz.

Yasak Elma 176. bölümde ise Yıldız, Ender, Handan, Caner ve Emir peşlerindeki adamlardan kurtulmaya çalışırlarken bulundukları durumu kimsenin duymasını istemezler. Geri döndüklerinde düğün hazırlıkları başlar.

Ender ve Yıldız ise, ilk başta Ender'in Yıldız'a yaptığı teklifin etkilerini konuşup, birbirleri olmasaydı hayatlarının nasıl olacağının varsayımını yaparlar.

YASAK ELMA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

2018 yılında başlayan Yasak Elma, 178. bölümüyle son kez ekrana gelecek. 6 sezondur FOX TV'de ekrana gelen dizinin final bölümü 29 Mayıs'ta yayınlanacak.

YASAK ELMA OYUNCULARI

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda; Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Şevval Sam (Ender Çelebi)

Eda Ece (Yıldız Yıldırım)

Biran Damla Yılmaz (Kumru Yıldırım)

Murat Aygen (Doğan Yıldırım)

Melisa Doğu (Asuman)

Barış Aytaç (Caner Çelebi)

Serkan Rutkay Ayıköz (Emir)

Şebnem Dönmez (Handan Kılıç)

Vildan Vatansever (Aysel)

Bahtiyar Memili (Sedai)