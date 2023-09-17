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Dizi

One Piece devam edecek mi? One Piece 2. sezon ne zaman?

Netflix'in 'One Piece' canlı aksiyon uyarlaması, anime sevenler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Netflix, Anime ve manga dünyasının en sevilen yapımlarından olan One Piece'i beyaz perdeye taşıdı. İlk sezonu bitiren izleyici, maceranın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki One Piece 2. sezon ne zaman?

17 Eylül 2023 Pazar 18:00 - Güncelleme:
One Piece devam edecek mi? One Piece 2. sezon ne zaman?
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One Piece devam edecek mi? sorusunun cevabı, diziyi heyecanla takip eden seyirci tarafından merak ediliyor. Netflix2te yayınlanan One Piece dizisi, eski korsanlar kralı tarafından geride bırakılan One Piece adlı büyük bir hazineyi bulmak için yolculuğa çıkan Hasır Şapkalı Luffy ve korsan tayfasını konu alıyor. Dizinin yapımcılarından Marty Adelstein, One Piece 2. sezon için müjdeli haberi verdi. Buna göre One Piece 2. sezon ne zaman? İşte detaylar

ONE PİECE DEVAM EDECEK Mİ?

One Piece 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir tarih bulunmasa da, Eiichiro Oda'nın yaratıcılığı ve hikayenin devam edeceğiyle ilgili iddialar neredeyse kesinleşti.

Günümüzde 2000'den fazla bölümü olan One Piece animesinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan One Piece dizisi, eski korsanlar kralı tarafından geride bırakılan One Piece adlı büyük bir hazineyi bulmak için yolculuğa çıkan Hasır Şapkalı Luffy ve korsan tayfasını konu alıyor.

One Piece, Netflix'te en çok izlenen diziler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Dizinin IMDb puanı ise 10 üzerinden 8.5 olarak belirlendi.

ONE PİECE 2. SEZON NE ZAMAN?

One Piece 2. sezonu, 2024 yılının sonuna gelmeden önce seyirciye sunulacak. Öyle ki dizinin yapımcı ekibinden Marty Adelstein, yeni sezon için senaryonun hazır olduğunu açıkladı.

One Piece dizisinin yapımcı koltuğunda Eiichiro Oda oturuyor. Yapım, oyuncu kadrosu ile de animedeki karakterleri andırıyor. Öyle ki Iñaki "Luffy" Godoy, Emily "Nami" Rudd, Mackenyu "Zoro", Taz "Sanji" Skylar, Peter "Shanks" Gadiot ve Jeff "Bugy" Ward bu kadroda öne çıkıyor.

ONE PIECE DİZİSİ OYUNCULARI

Iñaki Godoy - Monkey D. Luffy

Emily Rudd - Nami

Mackenyu Maeda - Roronoa Zoro

Vincent Regan - Garp

Morgana Davies - Koby

Aidan Scott - Helmeppo

Armand Aucamp - Bogard

Jacob Romero - Usopp

Jeff Ward - Buggy

Taz Skylar - Sanji

McKinley Belcher III - Arlong

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