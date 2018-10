Payitaht Abdülhamid 58.yeni bölüm fragmanı Payitaht Abdülhamid son 57.bölüm izle TRT1’de! Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanları son bölüm izleme linki merak ediliyor. Payitaht Abdülhamid 57. Yenib bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Saygın Sosyal'ın yer aldığı Payitaht Abdülhamid, yeni sezonunu geçen hafta açmıştı. Son bölümde Abdülhamid devleti ayakta tutmak için var gücüyle çalışmaktadır. Yeni atadığı paşaları vazifelendirir. Bu arada, Rothshild’in önderliğinde dünyanın para baronları Osmanlı’yı bölmek ve paylaşmak üzere Mısır’da toplanıp anlaşır.

Payitaht Abdülhamid 57.bölümde neler oluyor?

Payitaht Abdülhamid yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Konusunu tarihten alan TRT 1 dizisi Payitaht Abdülhamid, bu akşam 57. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölümünden ilk görüntüler...

Abdülhamid Osmanlı’yı bölmek üzere yapılacak Reval toplantısını engellemek için sefaretlere telefon izni verir. Fuat ve Şivenaz ise Abdülhamid’in yaptığı tertibi bozmaya çalışırlar. Bu esnada Abdülhamid Fuat’ın sadakatini sınamaktadır.

Halil Halid’le Zeynep’in yolları tekrar keşişir. Zeynep Halil Halid’in kendini kaçırdığını zanneder. Kardeşinin intikamının ateşiyle yanan Garo, adamlarıyla, Halil Halid’i kıstırıp etrafını sarar. Halil Halid ateş çemberinden nasıl kurtulacaktır?

Şivenaz Naime’yi fikirleriyle zehirlerken, Bidar son derece rahatsızdır. Anne kız arasında tartışma yaşanırken, Bidar’ın kaza sırasında kaybolan broşu Şivenaz’ın odasından çıkar. Şivenaz’ın gerçek kimliği ortaya çıkacak mıdır? Seniha’nın uykularını kaçıran, Mahmut’un Avrupa’dan gelecek gizemli misafiri kimdir?

Abdülhamid’in verdiği telefon imtiyazı işe yarayacak mı ve hain bulunabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 56.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil Halid, Abdülhamid’den yeni vazifesini alır. Payihat’ın sokaklarını saran zehirli bir sarmaşık vardır; sarmaşığın kökünü kazımak için eski arkadaşlarını arar.

Osmanlı’nın ezeli düşmanı Rotschild’in kızı Şivenaz, sahte bir kimlik altında saraya kıymetli bir misafir olarak girmeyi başarır. Naime ve Seniha’yla birlikte tüm haremi kendine hayran bırakır ama Bidar’da onu rahatsız eden bir şey vardır. Bidar’ın güvenini kazanan Zeynep, Bidar’ın kabusları ve hatırladıklarından Şivenaz’a bahseder… Şivenaz, Bidar’ı tamamen susturma kararı alırken, öte yandan Fuat ile birlikte Vambery’yi Abdülhamid’in gözünden düşürmek için harekete geçerler.

Fuat ve Şivenaz hain planlarında başarılı olacak mı? Halil Halid kendini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacak? Abdülhamid Osmanlı’nın bölünmesine engel olmak için ne yapacak?

Payitaht AbdülhamidPayitaht AbdülhamidDizinin 3. sezonunda kimler hangi rolleri üstlenecek:

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.

Halil Halid (Gürkan Uygun)

Ekranların güçlü oyuncularından Gürkan Uygun, Payitaht’a kahramanlığı ile nam salmış “Halil Halid” karakteri olarak girdi. Sözünü Kadıdan bile sakınmayan, Allah’a inancıyla ve bir tek boyun eğdiği Abdülhamid’e sadakatiyle, Sultanın dünyanın her noktasına uzattığı eli olarak ekrana gelecek. Yerin kulağı, Abdülhamid’in sesi olacak olan Halil Halid, tüm bunların dışında her şeye ve herkese tahammülsüzdür. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve herkesin dilinden konuşmayı iyi bilir. Her türlü ortama girer, çıkar. Nerede bir haksızlık görse müdahil olur, sessiz kalamaz. Yumrukları da, belinde taşıdığı bıçağı kadar ölümcüldür. Bileğini büken, sözünü çiğneyen adam yoktur... Bir tek Zeynep... Tahammül sınırlarını aşar, Halil Halid’i verdiği sözden geri koyar, koyu bir aşka atar...

Hemşire Zeynep (Sedef Avcı)

Güzelliği ve zarifliği ile ekranların sevilen oyuncularından olan Sedef Avcı; Payitaht’ın iyilik meleği “Hemşire Zeynep” olarak izleyicisiyle buluşacak. Gençliği, güzelliği, zekası ve yetenekli oluşunun yanında ailesini kaybettikten sonra, hasta olan kız kardeşinin bakımı için hemşire olan ve bir şekilde Bidar Sultan’la (Özlem Conker) yolları kesişen Zeynep, Sarayda görev yapmaya başlayacak, adeta ailenin bir parçası olacak. Sarayın yanı sıra dışarıdaki hastalarını da ihmal etmeyecek olan Zeynep Hemşirenin yaşamındaki bazı sırları da ekrana gelecek. Abdülhamid’in baş hafiyelerinden Halil Halid’le tanıştıktan sonra, iki taraf da aşktan ne kadar kaçsa da birbirlerine tutulacaklar ve Zeynep’in sırlarının açığa çıkışıyla beraber ilişkinin seyri de değişerek, iki aşık kendilerini çıkmaz bir sokakta bulacaklar.

Mısır Hidivi Fuat (Hakan Yufkacıgil)

Daha önce yine TRT’de yayınlanan Filinta dizisinde izlediğimiz yetenekli oyuncu Hakan Yufkacıgil’i bu sezon Payitaht Abdülhamid’te. 40 yaşlarında Abdülhamid’e düşmanlığını babasından miras almış bir Mısır Hidivi Fuat’ı canlandıracak olan Yufkacıgil, şıklığı, zekası, azmi ve çalışkanlığı sayesinde büyük başarılara da imza atmış, aynı zamanda Abdülhamid’in ve hanedanın sonunu hazırlamak üzere ekrana gelecek çok tehlikeli bir karakter olarak izleyeceğiz. Bu yıl kadronun yeni karakterlerinden biri olacak olan “Şivenaz”, Fuat’ın tek zaafı ve ölesiye aşkı olacak.

Şivenaz (Başak Daşman)

Ekranların güzel, yetenekli yüzlerinden Başak Daşman, bu yıl Payitaht’ın yeni karakterlerinden Şivenaz olarak ekranlara gelecek. 30’lu yaşlarında, sakin ve dingin görünmesine rağmen son derece hırslı, politik, bakımlı, gösterişli ve girdiği ortamlarda güzelliğinin yanı sıra keskin zekasıyla da dikkatleri üzerine çekecek olan Şivenaz’ın amacı; Abdülhamid’i tahttan indirip Osmanlı Hanedanlığına son vermek olacaktır. Avrupa’da eğitim görmüş, koyu bir Yahudi olan Şivenaz’ın en büyük hayali, inancı gereği vaat edilmiş kutsal toprakları Osmanlı’dan geri almaktır. Şivenaz’ın bu uğurda yapmayacağı şey kalmayacak, üstelik Payitaht’a gelişiyle, Saraydaki bütün yaşamı alt üst edecektir.

Edmund Rothschild (Suavi Eren)

Usta oyuncu Suavi Eren, Payitaht’a güce ve paraya tapan karanlık ruh Edmund Rothschild olarak gelecek. 1845’te Fransa’da doğan ve Rothschild Bankacılık ailesinin bir ferdi olarak 55 yaşlarını izleyeceğimiz Edmund Rothschild; ilk bakışta sempatik ve aydınlık yüzlü dursa da ruhundaki karanlığı yansıtacak bir karakter olarak dikkatleri çekecek. Son derece zeki, kurnaz ve soğuk kanlı bir karakter olarak izleyeceğimiz Edmund, tüm Rothschild’ler gibi paraya ve güce tapan, dünyayı kendi oyun alanı olarak gören ve her şeyin ona hizmet etmek için var olduğuna inanan bir kimliktir. Rothschild o kadar güçlüdür ki, hiç bir savaş onun yardımı olmadan başlayamaz… Siyaset ve ekonomide o kadar güçlüdür ki, yeryüzünde onun ekonomik diktatörlüğünü silecek bir güç yok gibidir… Dünyada kutuplaşmalar yaratıp çıkan savaşlardan beslenir. Bu yüzden de kendisine engel gördüğü hak İslam’ı, onun halifesi Abdülhamid’i ve ardındaki büyük güç Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak en büyük hedeflerindendir.