Payitaht Abdülhamid 60.yeni bölüm fragmanı Payitaht Abdülhamid son 59.bölüm izle TRT1’de! Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler oluyor? Payitaht Abdülhamid son bölüme damga vurmuştu. TRT1’in ilgiyle takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinde yer yerinden oynuyor. Yeni bölümde Halil Halid’in bulduğu yol, Garo’yu kendi ayaklarıyla karşılarına getirir. Zeynep içinde yeşermeye başlayan Halil Halid aşkıyla, Şivenaz’ın ona verdiği vazife arasında kalır. Rus elçiliğindeki Vambery’in gizli misafiri sarayda merak konusu olur. Mahmut’la Seniha’nın arası Mahmut’un velespiti Goncagül yüzünden açılır. Son bölümde ise Abdülhamid’i yeni ve zorlu bir sınav beklemektir. Fuat ve Şivenaz Osmanlı ekonomisini bir anda çökertecek gizli ve büyük bir plan yaparlar. Abdülhamid eğer duruma müdahale ederse telefonları dinlediği ortaya çıkacak, etmezse Reval’de Osmanlı’yı parçalamaya hazır, aç kurtlar gibi bekleyen devletlerin önünü açmış olacaktır

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Halil Halid bankadan çalınan paraların peşine düşer, ancak Samuel’in kurnazlığı nedeniyle bulması kolay olmaz. Vambery hem kendini aklamayı, hem de Abdülhamid’i içine düştüğü zor durumdan kurtarmayı başarır. Fakat bu sefer de onu mühim bir görev beklemektedir.

Abdülhamid sahip olduğu istihbaratla, Ruslara karşı İngilizlerin elini açtırır. Ve beklediği neticeye ulaşır. Şer ittifakını bozar. Ama bu arada meseleyi öğrenen Şivenaz ve Fuat acımasız bir plan yaparlar.

Halil Halid’in bulduğu yol, Garo’yu kendi ayaklarıyla karşılarına getirir. Zeynep içinde yeşermeye başlayan Halil Halid aşkıyla, Şivenaz’ın ona verdiği vazife arasında kalır.

Rus elçiliğindeki Vambery’in gizli misafiri sarayda merak konusu olur. Mahmut’la Seniha’nın arası Mahmut’un velespiti Goncagül yüzünden açılır.

Şivenaz Abdülhamid’in ailesini parçalamak için kendine yeni yandaşlar bulur.

Naime ve Abdülkadir zaafları yüzünden Şivenaz’ın kurduğu tuzağa kolayca düşerler. Bidar Sultan çocuklarını çekildikleri tuzaktan kurtarabilecek midir?

Abdülhamid’in paşalarıyla beraber şer ittifakını bozmak için geçirdiği uykusuz geceler karşılığını bulabilecek midir?

İyiyle kötünün bu savaşında, bakalım bu kez mağlup gelen kim olacaktır?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid’i yeni ve zorlu bir sınav beklemektir. Fuat ve Şivenaz Osmanlı ekonomisini bir anda çökertecek gizli ve büyük bir plan yaparlar. Abdülhamid eğer duruma müdahale ederse telefonları dinlediği ortaya çıkacak, etmezse Reval’de Osmanlı’yı parçalamaya hazır, aç kurtlar gibi bekleyen devletlerin önünü açmış olacaktır. Büyük bir ikilemde kalır Abdülhamid! Ve Halil Halid’e riskli bir vazife verir. Öte yandan Garo canını kurtarmak için Halil Halid’e asıl düşmanının ismini söyler. Fuat amacına ulaşmış Vambery Abdülhamid’in gözünde hain olmuştur. Bidar’ın kaza sırasında kaybolan broşu Şivenaz’ın odasında çıkınca Şivenaz bir yalan söyler. Naime ve Seniha’yı etkileyip kendi safına çekmeyi başaran Şivenaz’a karşı, kafasındaki soru işaretleri giderek büyüyen Bidar, gerçeği öğrenmekte kararlıdır. Handan M. Selim’i kazanmak için ölümcül bir plan yapar. Mahmut’un ticari hamlesi Payitaht sokaklarını renklendirir.

Mahmut’un Avrupa’dan gelen özel ve kıymetli misafirine Seniha’nın ve sarayın tepkisi ne olacak? Vambery Abdülhamid’in hakkında vereceği cezayı beklerken kaçmasına yardım edecek sürpriz isim kim? Halil Halid, son anda, ava giderken avlandığını fark ettiğinde, içine düştüğü ölümcül vaziyetten kurtulabilecek mi? Şivenaz, Bidar Sultan’ın yapacağı yeni hamle sonucu, bu kez kimliğini gizleyebilecek mi? Abdülhamid içinde bulunduğu kaostan çıkmayı başarabilecek mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT KONUSU NEDİR?

Payitaht "Abdülhamid"

23 Haziran’da yayınlanan 17.bölüm ile sezon finali yapan dizi, tarihin esintilerini günümüze yansıtmaya devam edecek. “Ulu Hakan” unvanı ile taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatan Payitaht Abdülhamid, Kocaeli’nde Sekapark içinde dizi için özel hazırlanan dev platosu, yüksek prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosu ile çok konuşulmuştu.

Yeni sezona taze kan!

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.

Yönetmen, Emre Konuk!

29 Eylül Cuma akşamı izleyicisine tekrar merhaba diyecek dizinin yönetmen koltuğunda genç ve ödüllü yönetmen Emre Konuk olacak. Konuk, projenin önemiyle ve yeni sezonla ilgili düşüncelerini şu sözleriyle açıklıyor:

“'Payitaht' projesinin, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını müthiş bir siyasi zekâ ile 33 yıl erteleyen Sultan Abdülhamid Han'ın yaşamını anlatması sebebiyle çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Dönem işlerindeki en önemli unsurlardan birisi de tecrübeli bir ekip ile çalışmaktır. Es Film’in Yapım tarafındaki tecrübesi yönetmen olarak işimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Teknik altyapı ve projenin sıhhati için tanınan imkânlar projenin kaliteli olmasının en önemli sebebi aslında. Ayrıca oyuncularımız başta olmak üzere ekipteki her arkadaşımız projenin ruhunu hissetmesi ve gerekli hassasiyete sahip olması da birimleri saatin çarkları gibi uyum içinde çalışmasını sağlıyor.”

Mücadelenin en çetini seyirciyi bekliyor…

Senaryosunu Ayça Mutlugil ve Hale Çalap’ın yazdığı, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı’nın, Tarih Danışmanlığını Naci Yorulmaz ve Orhan Osmanoğlu’nun yaptığı dizinin bu sezonunun genel hikayesine gelince:

Geçtiğimiz sezonun finaline, Sultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı - Yunan Savaşının başladığını belirttiği sözlerinin damgasını vurduğu ve “Global Monarşi” ile verdiği savaşını izlediğimiz “Payitaht Abdülhamid” bu sezon, yeni yüzyılın perdesini aralayarak en büyük savaşını vermeye hazırlanıyor. Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyası olan Payitaht’ta son cephe açılıyor. Ve mücadelenin en çetiniyle seyircisini buluşturmak üzere yola çıkıyor.

Büyük Savaş, Payitaht İçin Payitaht'ta!

Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyasında son cephe açılıyor. Payitaht, en büyük savaşını veriyor. Sultan Abdülhamid, son iki yüzyıldır zafer kazanamayan Osmanlı'nın talihini değiştirmiş, Yunan harbini kazanmıştır. Cephede biten harp ise şimdi masada devam edecektir. Global Monarşi'nin veziri Parvus ise artık Abdülhamid'e karşı yüz yüze savaşacaktır. Hedef devlettir. Devleti ayakta tutan kıymetler baltalanmaktadır. Her kıymet bir sütun, her sütun çatıyı ayakta tutan bir güçtür. Abdülhamid ise devlet çatısını yıkmak isteyenlerin önündeki tek engeldir.

Parvus, Abdülhamid'in düşmanlarını tek cephede birleştirecek ve Osmanlı'nın yıkılışı için yıllar sürecek planı başlatacaktır. Abdülhamid ise kalkınma hamleleriyle devleti büyük savaşa hazırlamaktadır. Demir yolu hamlesinden sonra yeni yüzyıl boyunca, uğrunda savaşlar verilecek neft (petrol) hamlesini başlatacaktır Abdülhamid... Osmanlı topraklarındaki petrol arazilerinin haritalarını çıkaran Abdülhamid, hammaddeyi elinde bulunduranın yenidünyaya yön vereceğini bilmektedir. Bu değerleri korumak için de var gücüyle savaşacaktır.

Parvus sağ kolu Marco’nun önderliğinde İstanbul’un her tarafına yayılmış ajanlarla Payitahtı bitirmek için uğraşırken Abdülhamid’in sıra dışı ve başarılı hafiyesi Murad, ekibiyle beraber onlara geçit vermemek için canları pahasına mücadele verecektir.

Abdülhamid, Payitaht’ı korumak için savaş verirken hareminde kopan fırtınalardan habersizdir. Devleti ayakta tutan sütunlardan biri Hanedan-ı Osmanlı'dır. Hareme mazisinin intikamını almak için giren Firuze, düşmana Osmanlı Ailesine karşı açtığı savaşta yardım edecektir. Büyüleyici güzellikteki bu genç kadın, Bidar ve Seniha Sultan arasında bütün dengelerin yeniden alt üst olmasına neden olacaktır.

Yeni yüzyıla girerken hakim olmak için savaşanlar, mahkum olmamak için direnenler arasında büyük bir savaş olacaktır. Bütün savaş Payitaht için, Payitaht'ın ortasında geçecektir.

Dizinin Görüntü Yönetmenliğini Ercan Işık üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Selda Günsay, Sanat Yönetmenliğini Bekir İldem, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Sema Gücer, Makyaj Tasarım Ayşegül Aydınlık, Saç tasarımını Serdar Karaca, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Caner Ertan ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atıyor. .

Yeni sezonu ile TRT ekranlarına gelecek olan Payitaht Abdülhamid, ikinci sezonunda heyecanlı bir tarihi serüvenle izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor…