Payitaht Abdülhamid yeni 57.bölüm fragmanı yayında mı Payitaht Abdülhamid son 56.bölüm TRT1 izleme linki

Payitaht Abdülhamid dizisi izle 57.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Payitaht Abdülhamid 56.son bölüm izleme linki Payitaht Abdülhamid oyuncu kadrosu ve hikayesi dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 56.son bölüm 12 Ekim Cuma akşamı Trt1'de izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 56. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid devleti ayakta tutmak için var gücüyle çalışmaktadır. Yeni atadığı paşaları vazifelendirir. Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine sürükleyici anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rothshild’in önderliğinde dünyanın para baronları Osmanlı’yı bölmek ve paylaşmak üzere Mısır’da toplanıp anlaşır. Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, İbrahim Kendirci ve Hakan Boyav gibi ünlü isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi 57.yeni bölüm fragmanı ve 56.son bölüm detayları star.com.tr adresinde.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 56.BÖLÜM FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 56.BÖLÜM NELER YAŞANACAK?



Abdülhamid devleti ayakta tutmak için var gücüyle çalışmaktadır. Yeni atadığı paşaları vazifelendirir. Bu arada, Rothshild’in önderliğinde dünyanın para baronları Osmanlı’yı bölmek ve paylaşmak üzere Mısır’da toplanıp anlaşır.



Halil Halid, Abdülhamid’den yeni vazifesini alır. Payihat’ın sokaklarını saran zehirli bir sarmaşık vardır; sarmaşığın kökünü kazımak için eski arkadaşlarını arar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 56.BÖLÜM FRAGMANI



Osmanlı’nın ezeli düşmanı Rotschild’in kızı Şivenaz, sahte bir kimlik altında saraya kıymetli bir misafir olarak girmeyi başarır. Naime ve Seniha’yla birlikte tüm haremi kendine hayran bırakır ama Bidar’da onu rahatsız eden bir şey vardır. Bidar’ın güvenini kazanan Zeynep, Bidar’ın kabusları ve hatırladıklarından Şivenaz’a bahseder… Şivenaz, Bidar’ı tamamen susturma kararı alırken, öte yandan Fuat ile birlikte Vambery’yi Abdülhamid’in gözünden düşürmek için harekete geçerler.



Fuat ve Şivenaz hain planlarında başarılı olacak mı? Halil Halid kendini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacak? Abdülhamid Osmanlı’nın bölünmesine engel olmak için ne yapacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 55.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sarayda, yaşanan son vahim hadisenin yaraları sarılmaya çalışılmakta, Fehim Paşa’nın ölümünün yası tutulmaktadır. Abdülhamid, Parvus’un İngiltere’de zindana atılmasını sağlamıştır. Şimdi de bu planın ortağı Crowly, Mısır’da saklandığı yerde bulunup cezalandırılacaktır. Abdülhamid, bu amaçla Payitaht’ta adı efsane olmuş, sıra dışı bir hafiyesini görevlendirir: Halil Halid!



Bidar Sultan, başına gelenlerin etkisinden bir türlü sıyrılamaz. Üstelik kaza gününe dair hatırladığı şeylere kimseyi inandıramamaktadır. Seniha Sultan ise Handan’ın büyük sırrını öğrenir. Naime, sarayda yeni görevlendirilecek Zeynep hemşireden, onu dehşete düşürecek bir istekte bulunur. Haremde büyük fırtınalar kopmak üzeredir.



Halil Halid ona kurulan büyük tuzağa rağmen, görevini başarmaya çalışırken, aynı anda Mısır’da yapılan büyük toplantıda kimler Osmanlı’nın kaderini çizmeye çalışmaktadır? Abdülhamid bu büyük tertip karşısında ne yapacaktır?

Payitaht Abdülhamid Dizisi Konusu

1986 yılında Sultan Abdülhamid'in taht koltuğunda oturduğu 20. yılında o dönemlerinde uzun süre sonra Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan Yunan Harbi anlatılıyor. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları ve Padişahın'ın sonuna kadar direndiği düşmanın masadan hüsranla kalktığı o dönem ekranlara gelecek. Hicaz Demirylu çalışmaları ve daha fazlası önemli tarihi olaylara tanıklık edeceğiniz Abdülhamid dizisinde günümüze kadar taşınan güçlü bir milletin evlatlarına şahit olacaksınız.

Payitaht Dizisi Oyuncu Kadrosu

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak yeni sezon oyuncuları ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi isimler yer alıyor.