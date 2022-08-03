Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı gerilim-suç-mizah türündeki Avcı dizinden ilk kareler geldi. Başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizinin çekimleri sürüyor. Peki Avcı dizisi ne zaman başlıyor?

PINAR DENİZ SERİ KATİLİ OYNAYACAK!

Disney Plus platformunun yeni dizisi Avcı'dan ilk kareler geldi.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner'in oturduğu Avcı dizisin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı.

Başrol oyuncular arasında yer alan Pınar Deniz, Avcı dizisinde Yasemin karakterine hayat verirken üstlendiği rol ise adeta ağızları açıkta bırakacak. 2 karakteri bünyesinde barındıracak olan Pınar Deniz, hem oyuncu hem de seri katili oynayacak.

Başrolünü Pınar Deniz'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Deniz dışında Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

AVCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Suç ve gerilim kategorisinde yer alan Avcı dizisi yakında Disney+'ta yerini alacak. Henüz yayın tarihi belli olmayan Avcı'ndan ilk fragmanın yakında yayınlanması bekleniyor.