Sadakatsiz 54. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Asya, planını ilmek ilmek işlemeye devam eder. Bu planlardan haberi olmayan Derin, her şeyi alt üst edecek bir durumun içine düşer. İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 54.bölüm full izleme linki.

Sadakatsiz 54. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 54. Bölümünde Asya, Volkan'a Derin'in ihanet etme olasılığında nasıl tepki vereceğini sorar. Volkan bu konuda nettir. Asya da, planını ilmek ilmek işlemeye devam eder. Bu planlardan haberi olmayan Derin, her şeyi alt üst edecek bir durumun içine düşer. Sadakatsiz 54.bölüm full izle!

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

SADAKATSİZ 54.BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

ASYA, SAVAŞINDA BIR ADIM DAHA ATIYOR!

Sadakatsiz 54. bölümde Asya ve Volkan yemekte konuşmaktadır.

Asya, Volkan'a Derin'in ihanet etme olasılığında nasıl tepki vereceğini sorar. Volkan bu konuda nettir.

Asya, planını ilmek ilmek işlemeye devam eder. Bu planlardan haberi olmayan Derin, her şeyi alt üst edecek bir durumun içine düşer.

Asya'nın Derin konusunda Onur'u uyarması, Derin'i daha da köşeye sıkıştırır.

Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

DERIN, ASYA'NIN AĞINA TAKILIYOR!

Volkan'a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya'nın ağına takılır.

Asya'nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...