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Medya

30 Mart 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Oğlum, Kuruluş Osman, Kara Tahta reyting sıralaması

30 Mart reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı televizyonlarda Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kayhan, Kuruluş Osman, İbo Show ve Kara Tahta dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 30 Mart 2022 reyting sonuçları

31 Mart 2022 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 09:18
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30 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Oğlum, Kanal D'de Sadakatsiz, Star'da Ibo Show, FOX Tv'de Kayhan, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kara Tahta dizisi (ilk bölüm) izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte AB ve Totalde 30 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 30 Mart reyting sıralaması

30 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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