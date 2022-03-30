Kara Tahta 1. Bölüm izle! Kara Tahta ilk bölüm izle tek parça!

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çekimleri Edirne'de başlayıp, İstanbul'da devam eden dizide Atlas ve Irmak'ın yarım kalmış hikayesi anlatılacak. Bir öğretmenin geçmişinde yaşadıklarıyla mücadele etmesini konu alan Kara Tahta dizisinin 1. bölümünü izleme linkine haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kara Tahta ilk bölüm izle tek parça!

Kara Tahta dizisinde Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas'ın annesiyle beraber memleketini terk ettikten yıllar sonra öğretmen olarak kendi okuduğu okula atanmasını konu alıyor.

Başrollerinde; Başrollerinde; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Çiçek Dilligil gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

'Az önce ben kime hoş geldin dedim? Küskün bir çocuğa mı? Özlem dolu bir aşığa mı? Öfkeli bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi?"

KARA TAHTA 1. BÖLÜM ÖZETİ

"Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir.

Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur.

Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir."

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin