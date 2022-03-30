Kara Tahta 1. Bölüm izle! Kara Tahta ilk bölüm izle tek parça!

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çekimleri Edirne'de başlayıp, İstanbul'da devam eden dizide Atlas ve Irmak'ın yarım kalmış hikayesi anlatılacak. Bir öğretmenin geçmişinde yaşadıklarıyla mücadele etmesini konu alan Kara Tahta dizisinin 1. bölümünü izleme linkine haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kara Tahta ilk bölüm izle tek parça!
Başrollerinde; Başrollerinde; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Çiçek Dilligil gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
'Az önce ben kime hoş geldin dedim? Küskün bir çocuğa mı? Özlem dolu bir aşığa mı? Öfkeli bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi?"
KARA TAHTA 1. BÖLÜM ÖZETİ
"Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir.
Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur.
Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir."
KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLERDİR?
Furkan Andıç - Atlas
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin