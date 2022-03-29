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Dizi

Baba dizisi 7. bölüm izle tek parça! Baba 7. Bölüm full izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı heyecanla beklenen dizisi 'Baba' dizisi 7.bölümüyle izleyci karşısına çıktı. Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, etkileyici hikayesiyle ekrana gelen Baba 7. bölümde Yaşar, gözyaşları içinde Emin'e kardeşini koruyamadığını söylediği sahne izleyenleri duygulandırdı. Yaşar neler yaşadı? Baba 7. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

29 Mart 2022 Salı 20:08 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 20:08
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Baba dizisi, 7. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin 7. bölümünde Baba 7. Bölümde Sevil Emin'e sitemde bulunduğu sahnede söylediği sözler herkesi şoke ederken, "En son evinde ne zaman kahkaha duydun?" sorusu üzerine Emin derinden sarsılıyor. Baba dizisi 7. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Baba 7. Bölüm full izle!

BABA 7. BÖLÜM FULL İZLE!

Baba 7. Bölümde Büşra ile İlhan giderek daha fazla yakınlaşmaya başlarken, Kadir Saruhanlı ve Elif Paktaş'ın tanışması dengeleri nasıl değiştirecek?

BABA DİZİSİ 7. BÖLÜM İZLE (PUHUTV)

Baba yeni bölümüyle Salı 20.00'de Show TV'de!

BABA 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baba 7. bölümde Büşra'nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin'in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar.

İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar.

Kadir bir yandan Sevil'e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır. Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur.

Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar.

Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet'i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.

Kadir ile annesinin, Büşra hakkında konuşmasının dikkat çekiyor.

Fazilet'in sözleri ise Kadir'i şaşırtıyor.

Baba 7. Bölümde Sevil Emin'e sitemde bulunduğu sahnede söylediği sözler herkesi şoke ederken, "En son evinde ne zaman kahkaha duydun?" sorusu üzerine Emin derinden sarsılıyor.

Birden fazla kez evlat acısı yaşadığını açıklayan Emin, gözyaşlarını tutmakta zorlanırken bu anlar izleyenleri de duygulandırıyor.

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