Yargı'nın 26. Bölümünde Ceylin'in Metin'e sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırdı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı'nın son bölümünde Zafer'in ölümünün ortaya çıkmasından sonra Çınar kontrolünü kaybediyor. Çınar yakayı ele mi verecek? Yargı 26. bölüm full izleme Puhu Tv ve Kanal D bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı 26. son Bölüm izle tek parça!

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde babasının öldüğünü öğrenen Ceylin, bir kez daha yıkılmıştı. Yeni bölümde Zafer'in ölümünün ardından Metin ve Çınar için vicdan muhasebesi başlar. Metin, Çınar'ı teslim edecek mi? Ilgaz, cinayeti kardeşi Çınar'ın işlediğini öğrenecek mi? İşte Yargı 26. bölüm özeti. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 26. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

YARGI 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 26. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Ceylin, kıyafetleri bir görüşte tanımıştır; kimliği belli olmayan ceset, babasına aittir. Şimdiye kadar bir umut beklediği babasını bir daha göremeyecek olmak onu derinden sarsmıştır fakat bu kez yanında onu kucaklayan bir Ilgaz Kaya durmaktadır.

ZAFER'İN ÖLÜMÜ AİLESİNİ YIKIYOR!

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünde Erguvan ailesi, Zafer'in ölü bulunmasının acısını yaşıyor!

Zafer'in ölüm haberinin duyulmasından sonra Erguvan ailesi yıkılmıştır. Başta Gül ve Ceylin olmak üzere tüm aile şok içindedir.

Zafer'in kaybı Erguvan ailesinde olduğu gibi Kaya ailesinde pek çok taşı yerinden oynatmıştır.

CEYLİN, CENAZE SONRASI BÜYÜK ACI YAŞIYOR!

Zafer'in kaybı Ceylin'i yıkmıştır. Bu konuda en büyük destekçisi Ilgaz olur.

Böylesi bir kaybın sarsıntıyla uğraşmaya çalışırken, tüm kozlar savaş davullarını vurmaya başlayan Yekta Tilmen'dedir ve onun bu konudaki manevraları merak edilmektedir.

Acısıyla baş etmeye çalışan Ceylin ve ev halkı için cinayeti aydınlatabilmek uğruna tüm herkes seferber olmuştur.

Ancak diğer cephede işler daha karışıktır. Metin, Ilgaz ve Ceylin'in düşman olmaması için Zafer ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ancak Metin bunu yapmak için uğraşırken zor bir durumun içinde kalır.

METİN, VİCDAN AZABI ÇEKİYOR!

Ceylin'in Metin'e "Evet babam öldü ama benim bir babam daha var" diyerek sarılması, gerçeği bilen Metin'i kahreder.

METİN, ÇINAR'I TESLİM EDECEK Mİ?

Çınar ise yavaş yavaş kontrolünü kaybetmektedir.

Metin, oğlu Çınar'a "Yaptığının bedelini ödeme vakti geldi artık!" diyerek onu teslim edeceğini ima eder.

Metanetle gerçeğin açığa çıkmasını bekleyen Ceylin için yardım hiç beklemediği bir yerden gelecektir.

Bir yanda kendi ailesinin üzerindeki ölü toprağını anlamlandırmaya çalışan Ilgaz, bir yandan da sevdiği kadının yası ile kahrolmaktadır.

Hayatın onlara sunduğu ve pek çok hata ile örülü bu beklenmedik kayıp, ikili için yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok izlenen dizisi "Yargı"nın yeni bölümünde; Ilgaz elinden geldiğince Ceylin'in yanında olurken Metin ve Çınar için vicdan muhasebesi başlamıştır.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı Kanal D'de...