Teşkilat 40. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 40. bölümünde Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! İşte Teşkilat 40. bölümü izleyemeyenler için Teşkilat son bölüm izleme bağlantısı.

TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 40. bölümüne Halit Başkan'ın Mete Başkan'ın naaşı başında söylediği "Bu bayrak da evlatların da bana emanet!" sözü damga vurdu. Teşkilat 40. bölüm full izle!

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 40. bölümde Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır.

Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam!

Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır.

Ekip üyeleri Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadeleyle hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.