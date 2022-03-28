Camdaki Kız 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Nalan'ın Sedat'la tartıştığı görülüyor. Diğer yandan babasının acısını yaşarken tek desteği Hayri'de bulan Nalan, Billur'un ona aşık olup olmadığı sorusuna ne cevap verecek? Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak? Camdaki Kız 37. Bölüm Fragmanı

CAMDAKİ KIZ 37. BÖLÜM FRAGMANI | BÜYÜK UYANIŞ

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında; Nalan, Sedat'tan iyice uzaklaşıyor.

Feride ise Nalan'ın Billur'la konuşmasını dinleyince şoke oluyor.

Nalan o sırada Billur'a "Annem Hayri Bey'in bana iyi geldiğini hissediyor" der. Feride, Nalan'ı Hayri'den uzaklaştırmak için ne yapacak?

Diğer yandan Muzo'nun tedavi olması konusunda ısrarcı olan Pera, onun evine gelerek zorla götürmeye çalışıyor. Muzo, Pera'nın bu davranışına nasıl tepki verecek?

Oyuncular: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek bulunuyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı sezen Feride, bu konuyla ilgili önlem almaya karar verir. Cana ise Feride tarafından saunaya kapatılarak ölüme terk edildikten sonra, bunun intikamını almaya ant içer.

Pervin'in gönderdiği hediye ve mektup sonrasında Rafet onunla görüşmek ister. Kızının çektiği acılara dayanamayan Adil, gerçekleri ona anlatmaya karar verir.

NALAN, TESELLIYI HAYRI'DE BULDU!

Adil'in ölümüyle yıkılan Nalan, kendini iyice yalnız hisseder. Nalan, kimseden görmediği sevgiyi ve şefkati sadece Hayri'den görür. Zor günler geçiren zavallı Nalan, teselliyi yine Hayri'de bulur. Hayri, Nalan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına söz verir ve sarılır.