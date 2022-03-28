Yasak Elma 136. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 136.son bölümde Doğan Handan'ın oyunu sonrasında Yıldız'dan şüphelenir ve onu takip ettirir. Yıldız'a Çağatay'la buluşmasının hesabını soran Doğan, Yıldız'dan sert tepki görür. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 136.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 136. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma son bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 136. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 136. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerler.

Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır.

Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur. Ailemizi yeniden kuralım diyen Çağatay, Yıldız'dan nasıl karşılık görecek?

Yasak Elma 136. bölümde Handan Yıldız'a karşı hamlelerini sürdürürken Ender, Handan'ın tek derdinin kızı olmadığını anlar.

Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.

Kızının serveti hakkında konuşan Handan, Kumru'yu öldürmeye mi çalışacak? Kendi kızını zehirleyen Handan'ın foyası ortaya çıkacak mı?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.

Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

Handan Yıldız'a karşı yeni hamlelere girişirken Ender, "Yıldız'ı bana bırak. Onun hakkından ancak ben gelirim" diyerek kendi planını devreye sokar.

Handan, Yıldız ve Çağatay'ı; Çağatay'ın tuttuğu bir aşk yuvasında bastırmak için harekete geçer.