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Medya

28 Mart 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Alparslan, Üç Kuruş reyting sıralaması

28 Mart reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Fırıncının Karısı (Yerli Sinema), Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star, Yasak Elma ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 28 Mart 2022 reyting sonuçları

29 Mart 2022 Salı 09:14 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 09:14
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28 Mat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazartesi akşamı Kanal D'de Fırıncının Karısı (Yerli Sinema), FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 28 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 28 Mart reyting sıralaması

28 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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