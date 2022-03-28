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Dizi

Alparslan Büyük Selçuklu 19.bölüm izle tek parça! Alparslan 19. son bölüm izle!

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 19. bölümüyle ekrana geldi. Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölümde Şehver'in ölümünde Karaca'nın payı olduğunu anlayan Akça, Karaca'nın tehditlerine rağmen gerçeği Çağrı Bey'e söyleyecek mi? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm izleme bağlantısı ve son bölüm özeti. Alparslan 19. bölüm izle tek parça!

28 Mart 2022 Pazartesi 23:40 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 23:40
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Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizinin 19. bölümünde Alparslan, kaçırılan Çağrı Bey'i kurtarmak için ne yapacak? Hem Alparslan'a hem Diyojen'e gelen "İntikam" yazılı not neyin habercisi? İşte Selçuklu Alparslan 19. Bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Alparslan Büyük Selçuklu 19.bölüm izle tek parça!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM İZLE

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu anlatan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 19. Bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM ÖZETİ

Nöbetçi alpların şehadetinin hesabını sormak için Vaspurakan'a giden Alparslan, Bizanslı askerlerin de aynı şekilde çarmıha gerildiğini görünce bu işi Bizans'ın yapmadığını anlamıştı.

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 19. bölümünde Hem Alparslan'a hem Diyojen'e gelen "İntikam" yazılı not neyin habercisidir?

Liparit'in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar? Alparslan bu yeni düşmanlarına karşı hangi tedbirleri alacak?

Alparslan, kaçırılan Çağrı Bey'in kurtarılması için hangi hamleleri yapacak? Sultan Tuğrul'un bu konu hakkındaki tasarrufu ne olacak?

Alparslan'ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan'ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek?

Şehver'in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek. Karaca'nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca'nın yaptıklarını Çağrı Bey'e söyleyecek mi?

Bizans'ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak?

Dukas ve Diyojen, Kekavmenos'tan nasıl kurtulacak?

Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek?

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