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Medya

27 Mart 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

27 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Kibar Feyzo, Kanal D'de Yargı, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Gurbetçi Şaban, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Adı Sevgi, TRT1'de Teşkilat izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 27 Mart 2022 reyting sonuçları

28 Mart 2022 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:19
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27 Mart reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı televizyonlarda Teşkilat, Adı Sevgi, Çok Güzel Hareketler 2, Yargı, Survivor, Kibar Feyzo ve İbo Show izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 27 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 27 Mart reyting sıralaması

27 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Teşkilat, üçüncülüğü ise Yargı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı.

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