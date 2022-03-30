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Medya

29 Mart 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Destan, Baba, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması

29 Mart reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Salı akşamı televizyonlarda Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Çok Güzel Hareketler 2, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 29 Mart 2022 reyting sonuçları

30 Mart 2022 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:51
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29 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 29 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 29 Mart reyting sıralaması

29 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Üç Kız Kardeş üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber , üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

Baba 7. Bölüm full izle!

Üç Kız Kardeşler 6.bölüm full izle!

Destan 17. bölüm full izle tek parça!

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