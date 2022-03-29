Destan, 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut'un yer aldığı Destan'ın 17. bölümüne Alpagu Han'ın 'Batuga'ya söylediği "Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!" sözü damga vurdu. Atv'nin sevilen dizisi Destan 17. Bölümde; Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçmaya çalışır fakat yakalanırlar. Vargı Beg, Ulu Ece'yi ele verecek mi? Destan 17. bölüm izle full hd tek parça!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan 17. bölümde Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Manço, Akkız'a tuzak kurmuştur.

Batuga ise babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür.

Destan dizisinin ekrana gelen son bölümünde Batuga'nın Çinli gelin Mei Jin'e söylediği "Ya ölürsün, ya da bizim itimiz olursun!' sözü damga vurdu.

Destan 17. bölümde Alpagu Han, Batı Gök Kağanlığı'nı Kurultayda Balamir ve Çolpan'dan intikamını almak için harekete geçiyor.

Batuga'nın babasına tahttan çekilmesini söylüyor. Batuga'nın Alpagu Han'a "Kimse seni han olarak görmek istemez" demesi üzerine toplanan kurultayda Alpagu Han yine kan döküyor.

'Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!' diyen Alpagu Han, Batı Gök Hanlığını ele geçiren Balamir ve Çolpan Han'ı vuruyor.

TAIZU VE VARGI'NIN AKIBETLERI NE OLACAK?

Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak?

ULU ECE IÇIN YOLUN SONU MU?

Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?

AKKIZ VA BATUGA DUYGULARINI SAKLAYAMIYOR

Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır.

Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez.

Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur.

Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?

BALAMIR VE ÇOPLAN'IN SONLARI

Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur...

Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar.

Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?