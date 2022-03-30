Kuruluş Osman'ın 88. bölümü izleyenleriyle buluştu. Atv'de yayınlanan dizinin son bölümüne Osman Bey'in 'Gayrı hedef İnegöl'dür!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 88. bölümde fetih düşünü gerçekleştirmek için ilk adımı atan Osman Bey, İnegöl'ü alabilecek mi? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 88.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 88. bölümde Osman Bey, İnegöl'ü fethetmek için harekete geçiyor. Osman Bey, bu fethinde muvaffak olacak mı?

KURULUŞ OSMAN 88.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 88. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

"GAYRI HEDEF İNEGÖL'DÜR!"

Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır?

Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta.

Bala Hatun Cornelia ve Zehra'yı çağırtır. Usta'nın emriyle Edebalı'yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?

KARANLIK GÜÇLERIN YENI HEDEFI SELCAN HATUN!

Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun'dur. Kayı Obasının bacı beyi olan Selcan Hatun şehit mi edilecektir?

Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur.

Herkes Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna inanmaktadır.

Usta ve Nikola bu düşmanlığı kendi lehine çevirmek için nasıl hamleler yapacaklardır?

Bu düşmanlık Barkın'ı hataya sürükleyecek midir?

OSMAN BEY VE ALPLERI İNHISAR'A SIZIYOR

Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir.

Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözebilecek midir? Turgut Alp, Kosses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey İnhisar'ı fethedebilecek midir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.