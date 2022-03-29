Üç Kız Kardeş 6. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yeni bölümde Nesrin, Sadık'ın isteğini geç de olsa yerine getiriyor ve Metin'i eve alıyor. Metin'i evde gören Sadık çok şaşırıyor ve Metin'e sarılıp artık oğlu olduğunu söylüyor. Metin Sadık'a nasıl tepki verecek? Üç Kız Kardeşlerin 6. bölümü izlemek isteyenler için Üç Kız Kardeş 6. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Üç Kız Kardeş 6. Bölüm izle!

Üç Kız Kardeş, 6. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi, Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş'in 6. bölüm özeti şöyle;

Türkan ve Somer odada kilitli kalınca olanlar olur. Türkan yakınlaşmak için bunu fırsata çevirmeye kararlıdır.

TÜRKAN'I ŞOK EDEN ITIRAF!

Türkan tam olayların istediği gibi gittiğini düşünürken büyük bir şok yaşar. Somer baba olacağını ağzından kaçırır. Türkan ne yapacak?

AILE IÇERISINDE KAOS BAŞLIYOR!

Nesrin ve Sadık arasında sır saklama yüzünden ipler gerilirken bir taraftan da Dönüş ve Derya arasında sular durulmaz. Aile içerisinde kaos baş gösterir.

Öte yandan Sadık'ın rahatsızlığı hiç istemese de Nesrin'in kulağına gider. Dönüş ve Derya arasında da fırtınalar kopmaktadır.

Sadık Fatih için çektiği parayı kaptırmış sıkıntı içindedir. En büyük korkusu da bunu Nesrin'in öğrenmesidir.

Fatih ise abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olur.

Dönüş'ün arkadaşı için yazığı mektup, Derya ve Serdar'la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur.

NESRIN, METIN'I EVE ALIYOR!

Nesrin, Sadık'ın isteğini geç de olsa yerine getiriyor ve Metin'i eve alıyor. Metin'i evde gören Sadık çok şaşırıyor ve Metin'e sarılıp artık oğlu olduğunu söylüyor.

Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır.

Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.

Rüçhan Mine'nin hamile olduğunu öğrenmiş ve onu artık daha büyük bir tehlike olarak görmeye başlamıştır. Onu Somer'den uzaklaştırmak için artık daha büyük hamlelere ihtiyaç duyar ve harekete geçer.

Rüçhan'ın bu hareketi Mine ve Somer arasından ciddi gerilimlere neden olur.

Diğer taraftan Mine'nin eski eşi gelmiştir. Somer, Mine'nin onunla görüşmesini istemez.

Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder.

SOMER, MINE ILE ILIŞKISINI BITIRIYOR!

Somer, Mine'ye kızgındır. Onun kendisine açıklama yapmasını bekler. Ancak Mine'den aldığı cevap karşısında Somer daha da kızar ve Mine'ye sert bir dille ilişkilerinin bittiğini söyler.

Salı akşamları Kanal D'de izleyiciyle buluşan dizi, Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsünü ekrana taşıyor.

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!