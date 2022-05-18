Sadakatsiz 59. bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan Derin'e; Asya'ya döneceğini açıkça söyler. Derin bundan sonra ne yapacak? Asya'nın sürdürdüğü oyun sona mı eriyor? İşte finalden önceki son bölüm izleme bağlantısı... Sadakatsiz 59.bölüm full izle!

Sadakatsiz 59. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 59. Bölümünde Asya ve Volkan yeniden bir araya gelecekler mi? Sadakatsiz 59.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 59. BÖLÜM FULL İZLE

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

SADAKATSİZ 59. SON BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Cansu Dere,Caner Cindoruk ve Melis Sezen' in yer aldığı Sadakatsiz 59. bölümü ile ekrana geldi.

Sadakatsiz 59. bölümde; Derin'in bıçakladığı Volkan hastaneye kaldırılır. Kendine geldikten sonra Asya'ya "O bıçağı bana saplayan Derin değil sendin biliyorsun değil mi?" der.

Volkan hastaneden çıktıktan sonra Derin'e her şeyi açıklar. Asya'nın anlattıklarının doğru olduğunu söyler. Derin Volkan'a Asya'ya dönüp dönmeyeceğini sorar. Volkan ise "Duymak istediğin buysa evet!" cevabını verir.

Gönül ise Volkan'ın kuyusunu kazmak için planını hayata geçirir. Ve kapı çalar... Polisler Volkan'ı tutuklama emriyle emniyete götüreceklerini söyler. Volkan tutuklaacak mı?

SADAKATSİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz, 25 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 60. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.