Safir dizisi ilk bölümüyle Atv'de ekrana geliyor. Senaryosunu Burcu Över ve Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizide Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar'ın büyük oğlu Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle başlayan olaylar ekrana yansıtılacak. Konusu kadar Safir dizisi başrol oyuncuları da dikkat çekiyor. Peki Sfir oyuncuları kimlerdir? Safir dizisi nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

SAFİR DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI KİMLERDİR?



Safir dizisinin başrollerini; İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

SAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

Karakter - Oyuncu

Feraye Yılmaz (Özge Yağız)

Ateş Gülsoy (İlhan Şen)

Yaman Gülsoy (Burak Berkay Akgül)

Gülfem Gülsoy (İpek Tuzcuoğlu)

Ömer Gülsoy (Müfit Kayacan)

Vural Bakırcıoğlu (Erkan Bektaş)

Cemile Yılmaz (Nur Yazar)

Okan Gülsoy (Can Bartu Arslan)

Aleyna Yılmaz (Gizem Sevim)

Nesrin Yılmaz (Sevda Baş)

Bade (Selin Işık)

Çetin Yılmaz (Münir Can Cindoruk)

Muhsin Yılmaz (Serdar Bordanacı)

Bora (Efe Taşdelen)

Bekir (Serkan Taştemur)

Melih (Can Remzi Ergen)

Damla (Aleyna Çalışkan)

Hazal (İlda Özgürel)

SAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Safir dizisi Kapadokya'da çekiliyor.

SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoyların büyük oğulları Ateş babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybettikten sonra, dedesi Ömer'in ezici otoritesine boyun eğmeyerek evden ayrılıp okumak üzere Amerika'ya gitmiş ve şimdi, uzun yılların ardından, annesi Gülfem'in isteği üzerine erkek kardeşleri Yaman ve Okan ile beraber dedesinden aile şirketlerini devralmak üzere evine geri dönmüştür.

Ateş, Yaman ve Okan için artık birlik olmak vaktidir. Kardeşlerin ortancası Yaman, Gülsoyların yanında çalışan Muhsin Yılmaz'ın kızı Feraye ile sevgilidir. Feraye annesini küçük yaşta kaybetmiş; babası Muhsin, abisi Çetin, yengesi Nesrin, yeğeni Eren, üvey annesi Cemile ve onun kızı Aleyna ile birlikte yaşayan, üniversite son sınıf öğrencisi, umut dolu, genç ve güzel bir kızdır. Daha küçük bir çocukken annesi Gülfem'den aile yadigari Safir yüzüğü gizlice alarak Feraye'ye evlenme eden Yaman, ağabeyi Ateş'in dönüşüyle, bu ilişkiyi resmiyete dökmek için daha fazla beklememeye karar verir. Fakat Feraye'nin doğum günü gecesinde yaşanan bir trajedi, Yaman'ın kardeşi Okan'la başına gelen felaket, tehlikelerle dolu bir açmaza dönüşerek hem Yaman'ın plalarını hem herkesin hayatını alt üst eder.