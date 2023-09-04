Saklı kalan bir aşk hikayesi Safir 1. Bölüm izleyici ile buluşacak. Dizide Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar'ın büyük oğlu Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle başlayan olaylar ekrana yansıtılacak. Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği dizinin başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül yer alıyor. Atv Safir dizisi ilk bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte Safir 1. Bölüm izleme bağlantısı ve ilk bölümde yaşananlar

SAFİR 1. BÖLÜM İZLE!

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

SAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

Karakter - Oyuncu

Feraye Yılmaz (Özge Yağız)

Ateş Gülsoy (İlhan Şen)

Yaman Gülsoy (Burak Berkay Akgül)

Gülfem Gülsoy (İpek Tuzcuoğlu)

Ömer Gülsoy (Müfit Kayacan)

Vural Bakırcıoğlu (Erkan Bektaş)

Cemile Yılmaz (Nur Yazar)

Okan Gülsoy (Can Bartu Arslan)

Aleyna Yılmaz (Gizem Sevim)

Nesrin Yılmaz (Sevda Baş)

Bade (Selin Işık)

Çetin Yılmaz (Münir Can Cindoruk)

Muhsin Yılmaz (Serdar Bordanacı)

Bora (Efe Taşdelen)

Bekir (Serkan Taştemur)

Melih (Can Remzi Ergen)

Damla (Aleyna Çalışkan)

Hazal (İlda Özgürel)