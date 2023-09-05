Kızılcık Şerbeti yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin sezon finalinde olaylı akşam yemeğinin ardından Doğa'nın doğum sancısı tutmuş, Kıvılcım ve Ömer ise kaza yapmıştı. Yeni sezonda kadrosuna yeni isimleri dahil eden dizinin çekimleri ağustos ayında başladı. Peki Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? İşte Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde Doğa bütün ailesini yemeğe çağırıp, Fatih'ten boşanacağını açıklamıştı. Fatih'in kendisini aldattığını ispatlayan Doğa, her şeyi aile içinde açıklayıp yüzüğünü fırtlatmıştı. Kıvılcım ise Ömer ile birlikte kızını aramaya çıktığı yolda kaza yapmıştı.

Hikayenin devamında neler yaşanacağı merak edilirken, Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti yeni sezondan ilk bölümünün 15 Eylül Cuma günü başlaması bekleniyor.

Show Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna yeni sezonda Bahtiyar Memili, Yiğit Kirazcı ve Kayra Şenocak dahil oldu. Deneyimli oyuncu Kayra Şenocak, dizide muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakterini canlandıracak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI



Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Bahtiyar Memili

Yiğit Kirazcı

Kayra Şenocak