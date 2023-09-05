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Dizi

Ömer dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Ömer dizisi ne zaman başlıyor?

Ömer dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yeni sezon fragmanında Gamze'nin ortadan kaybolmasının ardından Ömer'in kendini alkole verdiği görülüyor. Peki Ömer dizisi ne zaman başlıyor? İşte Ömer 2. sezon tarihi ve yeni sezondan ilk tanıtım

5 Eylül 2023 Salı 15:22 - Güncelleme:
Ömer dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Ömer dizisi ne zaman başlıyor?
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Ömer dizisinin 2. sezonundan ilk tanıtım ekrana geldi. Başrollerinde; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisi, yeni sezonuyla Star'da izleyicisiyle buluşacak. Peki Ömer dizisi ne zaman başlıyor? İşte Ömer yeni sezon tarihi

ÖMER DİZİSİNİN YENİ SEZON FRAGMANI

Ömer dizisinde; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın, Haktan Zavlak gibi oyuncular yer alıyor.

ÖMER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ömer 2. sezonuyla 11 Eylül Pazartesi 20:00'de Star'da!

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Haluk'un Tuna'yı götürmesiyle kahrolan Gamze, oğlunun sevgisi ve güvenini kaybettiğini görmenin acısını yaşar. Onu geri almaya çalışsa da Haluk'un Tuna ve onun için hazırladığı plan Gamze'yi daha büyük bir çıkmaza doğru sürükler. Gamze'nin üzülmesine dayanamayan Ömer, Tuna'yı geri almak için ailesi ve Erdal'la birlikte harekete geçer.

Emine'yi okuldan alan ve Yaman'dan ayrılması için baskılarını artıran Nisa ve Hakan, devreye Reşat'ın girmesiyle geri adım atar. Fakat her şeye rağmen aşklarından vazgeçmek istemeyen Yaman ve Emine, kavuşabilmenin sadece bir yolu olduğunu fark eder.

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