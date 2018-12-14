Şahin Tepesi 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı Şahin Tepesi 4.son bölüm Atv izleme linki

Şahin Tepesi 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Şahin Tepesi 4.son bölüm Atv izleme linki Şahin Tepesi dizi konusu ve oyuncuları kimdir sorularına yanıt aranıyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Şahin Tepesi 4.son bölümünde Tuna, büyük sırrının Mete'nin koz olarak kullandığını öğrendiğinde büyük panik yaşar. Mete ise beklenmedik bir olayla köşkten uzaklaşmak zorunda kalır. Bu durum Tuna'ya zaman kazandırırken Mete'yi durdurmak için harekete geçmesini sağlayacaktır. Birbirlerinin eksenine girmeye başlayan Efe ve Verda'nın yakınlaşmaları ikisini de farklı duygulara sürükler. Bu yakınlaşmanın tanığı olan Tuna ise yeni yeni filizlenen aşka engel olacağının sinyalini verecektir.Ay Yapım imzalı, senaryosunu Melek Gençoğlu, yönetmenliğini ise Hilal Saral’ın üstlendiği ‘Şahin Tepesi’, Cuma akşamı yayınlanan 4.son bölüm sonrası "Şahin Tepesi 5.yeni bölüm fragmanı" haberimizde. Şahin Tepesi dizisi ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

ŞAHİN TEPESİ 5.BÖLÜM FRAGMANI

Şahin Tepesi 5.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

ŞAHİN TEPESİ 4.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

"Fırsatları değerlendirmede üstüne yok!"



Şahin Tepesi 4.son bölümünde; Tuna, büyük sırrının Mete'nin koz olarak kullandığını öğrendiğinde büyük panik yaşar. Mete ise beklenmedik bir olayla köşkten uzaklaşmak zorunda kalır. Bu durum Tuna'ya zaman kazandırırken Mete'yi durdurmak için harekete geçmesini sağlayacaktır. Birbirlerinin eksenine girmeye başlayan Efe ve Verda'nın yakınlaşmaları ikisini de farklı duygulara sürükler. Bu yakınlaşmanın tanığı olan Tuna ise yeni yeni filizlenen aşka engel olacağının sinyalini verecektir.

Melek'in üzerinde çalıştığı kokuyu hiç beklemediği bir anda bulması ona yeni ufuklar açar. Üretime geçebilmek için bir ortağa ihtiyacı vardır. Ortak arayışında olan Melek'in durumundan haberdar olan Tuna karşı atağa geçerken yapacağı hamle ile Melek'i bambaşka bir karara sürükler. Bu karar Ceylan tarafında da bazı dengelerin değişmesine neden olacaktır. Olayların kontrolünü elinde tutmaya çalışan Tuna'ya asıl sürpriz beklemediği bir anda gelir. Bu durum Tuna'yı uçurumun eşiğine getirirken son anda yaşanacaklar bambaşka gelişmelere sebep olacaktır.

ŞAHİN TEPESİ 3.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tehlikeli oyun!



Şahin Tepesi 3.son bölümünde Mete'nin tehdidiyle O'nun gerçek yüzünü gören Deniz, yeni bir yükün altına girmiştir. Cem yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Melek'e Nilüfer'den gelecek destek onu tekrar motive eder. Tuna'nın, bu desteğin asıl kaynağını öğrenmesiyle yaptığı hamle, Melek'in yine zor anlar yaşamasına neden olur. Melek'in babasının eski kitapları arasında bulduğu bilgi, yeni bir umut kapısı açacaktır.

Ezgi'nin intihar teşebbüsünden sonra Efe kendini suçlu hissetmektedir ama Tuna'nın öne süreceği koz, Ezgi'yi Efe'den uzaklaştırır. Bu konuda rahatlayan Tuna, diğer taraftan birbirlerine yakınlaşmaya başlayan Efe ve Verda'dan henüz haberdar değildir.

Annesine kendisini affettirmeye çalışan Cem, Ayça'dan gelecek haberle yeniden dağılır. Cem'in yardımına sırdaşı Deniz yetişir. Mete'nin baskılarıyla darmadağın olan Deniz ise ona yardım edebilecek kişinin Cem olduğunu düşünür. Deniz ve Cem'in Mete'ye oynayacağı oyun daha büyük bir tehlikenin habercisi olacaktır.

ŞAHİN TEPESİ OYUNCULARI KİMLER



Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte. Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu’nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.



ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ KARAKTERLERİ



Tuna (Zerrin Tekindor)

Melek (Ebru Özkan)

Demir (Murat Aygen)

Verda (Aybüke Pusat)

Efe (Boran Kuzum)

ŞAHİN TEPESİ 4.BÖLÜM FRAGMANI







ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ KONUSU



Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı… Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır…Birlikte büyüdüğü Tuna’nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna’yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur. Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur.

Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir.Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir’i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek’in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe’nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.