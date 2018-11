Savaşçı 53.yeni bölüm fragmanı Savaşçı son 52.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Savaşçı son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Savaşçı son bölümde neler oldu? FOX TV’nin efsane dizisi Savaşçı her yeni bölümüyle izleyicisini mest ediyor. Savaşçı son bölümde Albay Kopuz şüphelerinde haklı çıkmış, gittiği dağ kulübesinde General Kutalmış’ı karşısında bulmuştur. Kağan Bozok hakkında tüm gerçekleri öğrenen Kopuz Albay, General’in açıklamalarını sorgular ve askerlik hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine gelir. Ancak General’in beklenmedik hamlesi Albay Kopuz’un her şeyi anlamasını sağlayacaktır. Savaşçı 52.bölümde Albay Kopuz ise Karon’un kampında bombardıman altında kalan Seyfi’ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar’a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan’ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.

Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon’un kampında bombardıman altında kalan Seyfi’ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar’a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Albay Kopuz şüphelerinde haklı çıkmış, gittiği dağ kulübesinde General Kutalmış’ı karşısında bulmuştur. Kağan Bozok hakkında tüm gerçekleri öğrenen Kopuz Albay, General’in açıklamalarını sorgular ve askerlik hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine gelir. Ancak General’in beklenmedik hamlesi Albay Kopuz’un her şeyi anlamasını sağlayacaktır.

Bu arada Leyla ve Karon, Türk Dünyası Kurultayı’na yapacakları bombalı eylem için hazırlanırlar. Türk Dünyası’nda siyasi bir krizi hedefleyen Karon, bombalı eylemi Kağan’a yaptırmayı planlar. Eylemden son anda haberi olan Kağan ise, plan doğrultusunda bombayı patlatmak için harekete geçerken, yakaladığı bir fırsatla, olayların seyrini değiştirecektir.

SAVAŞÇI’NIN KONUSU NE?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi…

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar. Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

BERK OKTAY

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara’da doğan oyuncu, manken Berk Oktay, eğitiminin önemli bir bölümünü burada tamamlamıştır.

Aktif kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2006 tarihine kadar modellik yapan Berk Oktay, toplamda 100’ün üzerinde defilede yer almıştır.

2004 yılı sonlarında yurt dışına giden ve Paris’e yerleşen oyuncu, Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi önemli markalar ile çalışma fırsatı yakalamıştır.

Üniversite eğitimini tamamlamak üzere Türkiye’ye döndükten sonra 2007 yılında Türker İnanoğlu’ndan aldığı teklif ile Türvak’tan özel oyunculuk dersleri almaya başlamış ve Erler film ile sözleşme imzalamıştır.

İlk olarak Tatlı Bela Fadime dizisi ile karşımıza oyuncu kimliğini yansıtmak üzere çıkan oyuncu, sonraki süreçte Akasya Durağında bir şoförü canlandırmıştır.

Akasya Durağı dizisinde gösterdiği performanstan sonra Kanal D’de yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisi ekibine dahil olan Berk Oktay, sezon sonunda diziden ayrıldıktan sonra ATV’de yayınlanmakta olan Alev Alev dizisine devam etmiştir.

2013 – 2014 yılları arasında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde Hakan karakterini canlandıran oyuncu son olarak Aşktan Kaçılmaz isimli yapımda yer almıştır.

Son Olarak da İlişki Durumu: Karışık- Can Tekin karakterini canlandırmıştır. Oktay, yeni sezonda Savaşçı dizisinde oynayacak.

MURAT SEREZLİ

Esat Murat Serezli İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli nin oğludur Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından tibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Çalışırken, zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu.

Küçük Ev Aletleri firması için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene kredi kartı markası için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı. Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3 boyutlu animasyon ve yönetmenlikten bir miktar uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi.Birçok sinema filmi, dizi ve sitcomun ardından, “Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları ”’ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunucukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından, 2013 yılında da Atv'de Kapanmadan Kazan programını sunmaya başladı.