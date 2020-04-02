02 Nisan 2020 Perşembe 16:31 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 16:31

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisinin 16. yeni bölümü bu hafta ekranlara gelecek mi? Koronavirüs nedeniyle dizi çekimlerine ara verildi. Sefirin Kızı, 15. son bölümüyle izleyicisinde büyük heyecan ve merak uyandırmıştı. İzleyici, Menekşe'nin bebeği yaşayacak mı? Diziden kim ayrılıyor? sorularının cevaplarını merak ediyor.

DİZİNİN 16. BÖLÜMÜ BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın üstlendiği ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem’in kaleme aldığı O3 Medya ve NGM imzasıyla Star TV ekranlarına her Pazartesi akşamı taşınan Sefirin Kızı 16. yeni bölümünün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Oyuncu kadrosunda; Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Neslihan Atagül Doğulu, Erdal Küçükkömürcü, Erhan Alpay, Esra Kızıldoğan Doğukan Polat, Cemre Öktem, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Edip Tepeli, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya ve Beren Gençalp gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı 16.bölümün ne zaman yayınlanacağı noktasında yapımcı tarafından henüz kesin tarih bilgisi verilmedi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm dizilere ara verildiği gibi Sefirin Kızı dizisinin de bu hafta yayınlanmayacağı tahmin ediliyor.

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 16. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.