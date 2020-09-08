Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 18. son bölüm izle!

08 Eylül 2020 Salı 11:48 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 11:48

StarTv ekranlarının beğeniyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı, dün akşam 18. yeni bölümü ile yeniden ekranlara geldi. Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan 18. yeni bölümünde; Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İşlerin giderek karışık bir hal aldığı Sefirin Kızı 18. son bölüm izleyenler tarafından çok beğenildi. Sefirin Kızı 18. son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm full izleme sayfası haberimizde.

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek olan Sefirin Kızı sezona bomba bir bölümle başladı. Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı. Sefirin Kızı dizisi geçtiğimiz akşam yayınladığı 18. son Bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk bölümü 2019 yılında yayınlanan yapım ilk günden bu yana büyük izleyici kitlesine ulaşırken özellikle başrolleri ile çok konuşulmuş ve adından söz ettirmişti. İşte Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı ve 18. bölüm izleme linki...

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM İZLE!

Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 18. bölümüyle yeni sezonuna başladı! Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle her dizi gibi Sefirin Kızı da çekimlerine ara vermişti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan dizi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İşte Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı ve 18. bölüm özeti...

SEFİRİN KIZI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı dizisinin 18. son bölümünde; Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verdi. Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak gördü ve çok öfkelendi. İlk defa Nare'nin yanında durmadı ve hatta ona ihanet etmeyi göze aldı.

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”