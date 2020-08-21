Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlıyor?

21 Ağustos 2020 Cuma 13:18 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 13:18

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayınlandı. Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ve heyecanla beklenen Sefirin kızı dizisi 17. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni sezon fragmanında, Nare'nin vurulması izleyenleri heyecanlandırdı. İşte, Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı (18. yeni bölüm)

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON FRAGMANI





Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Ekrana gelen son bölümde velayet için savaşan aşıklar Nare ile Sancar, kaybolan çocukları için her şeyi unutmuşlardır. Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman?

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayında 17. bölümde sezon finali yapan Sefirin Kızı dizisinin yeni sezonuna dair kesin bir tarih yok ancak diğer diziler gibi Eylül ayında ekrana dönemesi bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır. Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?