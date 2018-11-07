Sen Anlat Karadeniz 30.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 29.bölüm izle ATV’de! Reytingi yüksek dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler oluyor? Sen Anlat Karadeniz son bölümde izleyicisi ekran başına kilitlenmişti. ATV’nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz her yeni bölümü olay yaratmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes oğlu Yiğit’in ardından gözyaşlarına boğulur. Tahir, Nefes’e oğlunu getireceğine söz verir. Yiğit, arabada annesini istediğini Vedat’la gitmek istemediğini haykırır. Tahir arabasına atladığı gibi Vedat ve Yiğit’in peşinden gider. Sen Anlat Karadeniz 29.bölümde ise Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne? İşte merak edilen Sen Anlat Karadeniz son bölümde yaşananlar star.com.tr’de…

SEN ANLAT KARADENİZ 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Saniye oğullarının başına bir şey geleceğinden endişelenirken kendi başındaki derdin farkında değildir. Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne?

SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes oğlu Yiğit’in ardından gözyaşlarına boğulur. Tahir, Nefes’e oğlunu getireceğine söz verir. Yiğit, arabada annesini istediğini Vedat’la gitmek istemediğini haykırır. Tahir arabasına atladığı gibi Vedat ve Yiğit’in peşinden gider.

Vedat, eve geldiklerinde Tahir de peşleriden gelmiştir. Tahir, Yiğit’i geri alacağını söyler. Vedat Yiğit’i eve sokar. Yiğit Tahir’e seslensede iş işten geçmiştir. Tahir, dışarıda Yiğit’e korkmamasını haykırır. Vedat, Yiğit’le konuşmaya çalışır, ancak onun “seni sevmiyorum” sözleri karşısında çaresiz kalır.

“KEŞKE TAHİR ABİ BABAM OLSAYDI”

Vedat’ın Yiğit’in velayetini nasıl aldığı açığa çıkar. Nefes oğlunu haftada bir görecektir. Bunu duyunca yıkılır. Vedat, oğlu Yiğit’e yaklaşmanın çarelerini arar. Yiğit’in, “keşke Tahir abim babam olsaydı” sözleri çileden çıkarsa da sabreder.

Yiğit odada tek başına ağlarken içeri Nazar girer. Nazar’a annesini ve Tahir’i çok özlediğini söyleyince Nazar annesini araması için telefonu getirir. Yiğit annesi ile görüntülü konuşur.

VEDAT MERCAN’IN İYİLEŞTİĞİNİ ANLIYOR

Vedat, Mercan’ın iyileştiğini anlamıştır. Ancak onun konuşma ihtimaline karşı kardeşi Nazar’ın elinde olduğunu söyleyerek gözdağı verir. Nefes, Tahir’e Yiğit olmadan nasıl dayanacağını sorar. Tahir bir yolunu bulacağını söyler. Asiye, Tahir ve Nefes’in bulunduğu odaya girer. Tahir’e onları yalnız bırakmasını söyler. Nefes’i acısını hafifletmek için teselli etmeye çalışır.

YİĞİT’İN TAVRI VEDAT’I ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Avukat Esma Tahir’e herşeyin yasal olduğunu şimdilik yapacak birşey olmadığını söyler. Tahir, Nefes’in elinden tutar ve gidiyoruz der. Asiye ve Saniye Hanım nereye gittiklerini sorsa da cevap alamazlar. Vedat kahvaltıda Yiğit’in omleti yere atmasına çok sinirlenir. Yerden aldığı omleti tekrar tabağına koyar ve yemesini ister.

YİĞİT’İN BABASI BENİM

Saniye Hanım, Nefes yüzünden yaşananlara artık tahammül edemez. Söylediği sözler Asiye’yi çileden çıkarır. Nefes’i birbirlerine verdikleri sözleri hatırlaması için getirdiği yerde, Yiğit’i mutlaka Vedat’ın elinden alacağını ve “Yiğit’in babası benim” der.

TAHİR’İN PLANI NEFES’İ SİNİRLENDİRİR

Nefes ve Tahir, Ali ile buluşur. Tahir’in bir planı vardır. Rüstem’i konuşturmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Ancak bir sorun vardır, çünkü Rüstem hapistedir ve Tahir’de içeri onun yanına girmek istediğini söyleyince Ali, onun delirdiğini sanır. Tahir’in planı Nefes’i çok sinirlendirir. Yiğit’ten sonra Tahir’i de kaybetmek istemez.

Yiğit’i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes’e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit’i Vedat’ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat’ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir’i seçmiştir. Nefes’i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes’i elde etmeyi başarabilecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe

Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz’i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu

Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat’a satılmış. On yedisinde Yiğit’i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Mehmet Ali Nuroğlu

Vedat Sayar

35 yaşında. Sayar Beton’un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes’in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa “niye yolumda duruyorsun” diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes’i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

Sinan Tuzcu

Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum’u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Gözde Kansu

Eyşan Sayar

35 yaşında. Vedat’ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat’la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.

Öykü Gürman

Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa’nın “Oy Asiyem” karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz’in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz’in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa’sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.