23 Haziran 2021 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 23:46

Sen Çal Kapımı 42. bölüm izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 42. bölğme Eda'nın Serkan'a "O tatlı çocuğun annesi benim" demesi geceye damga vurdu. Eda, ona kızının babası olduğunu söylemek için davranışlarını gözler fakat Aydan ve Engin, gerçeği çok daha önce öğrenir. Acaba Serkan gerçeği kimden öğrenecek? Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 42. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 42. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 42. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 42. bölümde Serkan Eda'yı geri kazanmak için elinden geleni yaparken, Eda duygularını gizlemekte zorlanmaktadır.

Eda Serkan'la Kiraz'ın ilişkisini gözlemlemeye başlar. Aralarında bir bağ oluştuğunu görürse Serkan'a Kiraz'ın babası olduğunu açıklayacaktır.

Eda, "Birazcık baba olmaya hazır olduğunu hissedersem Serkan'a baba olduğunu söyleyeceğim" der.

Fakat Aydan ve Engin, gerçeği çok daha önce öğrenir. Acaba Serkan gerçeği kimden öğrenecektir?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir.

Eda'nın kızının çileğe alerjisi olması üzerine şüphelenen Aydan, bu konuyu kurcalamaya başlar ve Engin ile birlikte kızdan saç örneği alarak DNA testi yaptırır.

Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.