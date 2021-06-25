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Dizi

Sen Çal Kapımı 43. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 43. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 43. Bölümden ilk fragman yayınlandı. Yeni sezonuyla Çarşamba akşamları FOX Tv'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde Eda, Serkan'a kızıyla ilgili gerçeği söylemişti. Sen Çal Kapımı 43. Bölüm Fragmanında Serkan, baba olmaya hazır olmadığını söylüyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

25 Haziran 2021 Cuma 12:39 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 12:39
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Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı yayınlanan bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı merak ediliyordu. Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanında gerçekleri öğrenen Serkan, Eda'ya henüz baba olmaya hazır olmadığını söylüyor. Peki şimdi Eda ne yapacak? Sen Çal Kapımı 43. bölümde neler olacak? İşte Sen Çal Kapımı 43. yeni bölümden ilk fragman.

SEN ÇAL KAPIMI 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanında Kiraz'ın kızı olduğu gerçeğini kabullenemeyen Serkan, karar vermek için oradan uzaklaşır. Geri döndüğünde ise Eda'ya baba olmaya hazır olmadığını söyler.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 42. bölüme Eda'nın Serkan'a "O tatlı çocuğun annesi benim" demesi geceye damga vurdu.

Eda, ona kızının babası olduğunu söylemek için davranışlarını gözler fakat Aydan ve Engin, gerçeği çok daha önce öğrenir.

Serkan Eda'yı geri kazanmak için elinden geleni yaparken, Eda duygularını gizlemekte zorlanmaktadır.

Eda Serkan'la Kiraz'ın ilişkisini gözlemlemeye başlar. Aralarında bir bağ oluştuğunu görürse Serkan'a Kiraz'ın babası olduğunu açıklar.

Sen Çal Kapımı 42. bölüm full izle!

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

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