25 Haziran 2021 Cuma 12:39 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 12:39

Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı yayınlanan bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı merak ediliyordu. Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanında gerçekleri öğrenen Serkan, Eda'ya henüz baba olmaya hazır olmadığını söylüyor. Peki şimdi Eda ne yapacak? Sen Çal Kapımı 43. bölümde neler olacak? İşte Sen Çal Kapımı 43. yeni bölümden ilk fragman.

SEN ÇAL KAPIMI 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanında Kiraz'ın kızı olduğu gerçeğini kabullenemeyen Serkan, karar vermek için oradan uzaklaşır. Geri döndüğünde ise Eda'ya baba olmaya hazır olmadığını söyler.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 42. bölüme Eda'nın Serkan'a "O tatlı çocuğun annesi benim" demesi geceye damga vurdu.

Eda, ona kızının babası olduğunu söylemek için davranışlarını gözler fakat Aydan ve Engin, gerçeği çok daha önce öğrenir.

Serkan Eda'yı geri kazanmak için elinden geleni yaparken, Eda duygularını gizlemekte zorlanmaktadır.

Eda Serkan'la Kiraz'ın ilişkisini gözlemlemeye başlar. Aralarında bir bağ oluştuğunu görürse Serkan'a Kiraz'ın babası olduğunu açıklar.