Sen Çal Kapımı 5. bölüm yayınlandı! Sen Çal Kapımı 5. bölüm ful izle

13 Ağustos 2020 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:10

Sen Çal Kapımı 5. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Çarşamba günleri yayınlanan dizide; Eda ve Serkan'ın Antalya macerası damga vurdu. Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar.Peki, Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanında sahte hikaye gerçeğe mi dönecek? Sen Çal Kapımı 5. bölüm ful izleme sayfası haberimizde yer alıyor. Çarşamba akşamı yayınlanan Sen Çal Kapımı 5. bölüm ful izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Romantik Komedi türündeki dizi ilk bölümlerinden itibaren beğeni toplarken, Sen Çal Kapımı 5. bölümde yaşananlardan dolayı Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı 5. bölümde;Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.İşte Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM FUL İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 6. Bölüm Fragmanı yayında hemen izle!

SEN ÇAL KAPIMI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya'ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda'ya düşer. Antalya'da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar.

Bu arada Kaan Karadağ'ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan'ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda'nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

HANDE ERÇEL, KEREM BÜRSİN, NESLİHAN YELDAN, BİGE ÖNAL, EVRİM DOĞAN, İSMAİL EGE ŞAŞMAZ, ANIL İLTER, MELİSA DÖNGEL, ÇAĞRI ÇITANAK, ELÇİN AFACAN, SİTARE AKBAŞ, BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU, ALİCAN AYTEKİN, SARP BOZKURT, DORUKHAN KENGER, AHMET MARK SOMERS, İLKYAZ ARSLAN