8 Eylül 2021 Çarşamba 20:29 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:29

Sen Çal Kapımı, final bölümüyle izleyenlerine veda etti. FOX Tv'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, final yaparak hikayesine son verdi. Sen Çal Kapımı final bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyen olaylarla final yaptı. Sen Çal Kapımı finalinde (52. bölüm) Eda'nın ıssız bir yerde, doğum sancıları başlıyor. Serkan ise Eda'nın doğumunu yaptırmak zorunda kalıyor. Sen Çal Kapımı finalini izlemek isteyenler için Sen Çal Kapımı final bölümü full izleme bağlantısı haberimizde...

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Altan Dönmez'in yönetmenliğini yaptığı başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı final bölümü full izleme linki.

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE (52. BÖLÜM)

Sen Çal Kapımı, final bölümüyle 8 Eylül 2021 Çarşamba Akşamı Büyük Final ile FOX'ta yayınlandı!

SEN ÇAL KAPIMI 52. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı final bölümünde Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır.

Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.

Sen Çal Kapımı final bölümünde Eda, doğum başladığı için Serkan'ı ikna eder ve panik halinde olan Serkan'ı teselli etmek yine Eda'ya düşer. Serkan ve Eda, başlarının çaresine bakabilecek mi?