9 Eylül 2021 Perşembe 09:04 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 09:04

8 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı yayınlanan; İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi, Sadakatsiz (eski bölüm), Seneye Bu Zamanlar, Masterchef, Düğün Salonu, Bayi Toplantısı, Sen Çal Kapımı final bölümü reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

8 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası,ikinciliği Müge Anlı İle Ttalı Sert, üçüncülüğü ise MasterChef Türkiye aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef , ikinciliği Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef , ikinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Kalp Yarası yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI

2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3 - ESRA EROL'DA

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - MASTERCHEF TÜRKİYE

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI

2 - MASTERCHEF TÜRKİYE

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 - %100 FUTBOL DEVRE ARASI