Sen çal kapımı son bölüm yayınlandı! Sen Çal Kapımı 11. bölüm full izle

24 Eylül 2020 Perşembe 10:22 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 10:22

Fox TV'de yayınlanan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı 11. bölümü dün akşam sevenleri ile buluştu. Sen Çal Kapımı 11. bölümü full izlemek isteyenler dizide olup bitenleri kaçırmak istemiyor. Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümü izleyicilere heyecanlı sehneler yaşattı. Son bölümü izleyemeyenler için Sen Çal Kapımı 11. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

Ekranların en fazla izlenen dizilerinden olan Sen Çal Kapımı, bu akşam 11. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde, Eda ile Serkan'ın arasındaki anlaşma biterken, Eda Serkan'dan uzaklaşmak için burs kazandığı İtalya'ya doğru yola çıkmaya karar verdi. Eda'nın İtalya'ya gittiğini öğrenen Serkan ise ona yetişti ve aşkını itiraf etti. İşte Sen Çal 11. bölümde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM FULL İZLE

Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.