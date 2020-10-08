08 Ekim 2020 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 16:04

Sen Çal Kapımı 13. bölümü ile FOX TV ekranlarında yerini aldı. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la ilgili gerçeği söylemek istemiyor. Sen Çal Kapımı 13. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 13. bölüme Serkan'ın Eda ile ilgili gerçeği öğrendiği anlar damga vurdu. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 13. bölüm izleme linki...

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM İZLE



Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde Eda, Serkan'ın düşüncelerini merak etmektedir. Selin ise Serkan'ın kapısını çalar. Ferit, pişman olacağı şeyler yapar. Sen Çal Kapımı her Çarşambna yeni bölümleri ile FOX TV'de yayınlanıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için.

Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SEN ÇAL KAPIMI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkte yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLAYINIZ)

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.