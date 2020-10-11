Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 6. bölüm izle!

11 Ekim 2020 Pazar 13:36 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 13:36

Kırmızı oda 6. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Meliha'nın intihar etmek üzere bindiği vapurda kızının ortaya çıkması izleyenleri şaşırttı. Dizinin en heyecanlı yerinde bitmesi sonrası Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı merak edildi. Meliha kızına kavuşacak mı? Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda 6. bölümü izlemek için detaylar haberimizde.

KIRMIZI ODA 6. BÖLÜM İZLE!

Kırmızı oda 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

KIRMIZI ODA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan, ilk bölümünden itibaren reytinglerde ilk sıraya yerleşen “Kırmızı Oda” bu akşam altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Kırmızı Oda son bölümüyle sevenlerini yine ekran başına kilitledi. İşte başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın 6. bölümü...

Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.

KIRMIZI ODA KONUSU

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda 9 Ekim Cuma akşamı saat 20:00'da severleriyle buluşacak. Dizi OGM Pictures imzalı olup, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündedir. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

BİNNUR KAYA - DOKTOR HANIM

TÜLİN ÖZEN - DOKTOR PİRAYE

MERİÇ ARAL - DOKTOR AYŞE

BURAK SEVİNÇ - DOKTOR DENİZ

KONUK OYUNCULAR

EVRİM ALASYA - MELİHA

MELİSA SÖZEN - ALYA

EMRE KINAY - AHMET