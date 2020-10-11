11 Ekim 2020 Pazar 16:34 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 16:34

Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı izleyenlerin karşısına çıktı. Sen Çal Kapımı 13. bölümde, Serkan, Eda ile ilgili acı gerçeği öğrenir. Öte yandan Eda, Serkan'ın düşüncelerini merak etmektedir. Selin ise Serkan'ın kapısını çalar. Ferit, pişman olacağı şeyler yapar. Sen Çal Kapımı 14. yeni bölüm fragmanını haberimizdeki link üzerinden izleyebilirsiniz. İşte Sen Çal Kapımı 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için.

Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı 13. bölüm izle (tek parça)