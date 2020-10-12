Çukur 99. bölüm (4.sezon 6.bölüm) 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Arık karşı karşıya!

12 Ekim 2020 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:46

Show TV’de ekrana gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yamaç ve Arık Böke'nin birbirine girdiği aksiyon dolu fragmanda silahlı adamların Çukur'a saldırdığı görülüyor. Yamaç Arık Böke Erdenet'in yanında dururken, beklemediği bir anda karşısına geçecek. Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Show Tv'de izleyicisiyle buluşacak. Çukur 99. bölüm (4.sezon 6.bölüm) 2. fragmanı haberimizde.

ÇUKUR 99. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN





ÇUKUR 98. BÖLÜM ÖZETİ:

Cumali, Selim ve Çukurluların davet bastığı tanıtımda Cumali, Yamaç'a çocuğunun katilinin kim olduğunu söylüyor. Davette çıkan kavga gerilimi artırırken, mekana asılan büyük Çukur sembolü dikkat çekiyor. Yamaç'ın "Ben bu herifi indireceğim!" sözleri ise heyecanı yükseltiyor.

Vartolu, Yamaç’a hesap sorarken, Yamaç’ın “Çukur’a bir şey olmasın diye kendimi sattım!” sözleri şaşırtıyor. Yamaç’ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali’nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldıracak. Çukurlular Erdenetler’i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak. Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu’yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç’ı öldürmek için harekete geçecek.

Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak.

Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.

Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, Erdenetler'e karşı savaş başlattı. Çukurlular, Erdenetler'in mekanlarına tek tek saldırırken Cumali, bu hamleyle Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki mücadeleyi daha da alevlendirdi. Cumali, Selim ve Çukurlular'ın, Erdenetler'in davetini basması ortalığı bir anda karıştırdı.

CUMALİ, YAMAÇ'A OĞLUNUN KATİLİNİN ERDENETLER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Yamaç'ın gelmesiyle gerilim daha da artarken Çukurlular ve Ogeday'ın korumaları arasında büyük olay çıkıyor. Cumali, oğlunun katilinin kim olduğunu söylerken sarf ettiği ağır sözler ile Yamaç'ı derinden sarstı. Tüm bu yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti!

Yamaç, Vartolu ile birlikte plan yaparken Makbule de Arık ile bir olup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçti. Babaannesine engel olmak isteyen Efsun, Makbule'yi vurarak herkesi şaşırttı. Cumali, amcaları Cumali Koçovalı'nın mezarının boş olduğunu ortaya çıkararak bir sır perdesini aralamış oldu.

Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek mi?