Zümrüdüanka 14. bölüm yayınlandı! Zümrüdüanka 14. bölüm izle

11 Ekim 2020 Pazar 12:41 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 12:41

Zümrüdüanka 14. bölüm izleyici karşısına çıktı. Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi, yayınlandığı ilk bölümden beri yoğun ilgi görüyor. Zümrüdüanka 14. bölüm izleyenleri derinden etkiledi. Başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın paylaştığı dizi, her hafta cumartesi akşamı ekrana geliyor. FOX TV'de yayınlanıyor. Zümrüdüanka 14. bölüm izle!

Zümrüdüanka 14. bölümde ise Abbas, Zümrüt’ün akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp, Serhat’ın aklını karıştırmaya çalışır. Zümrüdüanka 14. bölüm izlemek için haberdeki linke tıklamanız yeterli.

ZÜMRÜDÜANKA 14. BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 15. BÖLÜM FRAGMANI





ZÜMRÜDÜANKA 14. BÖLÜM ÖZETİ

Zümrüdüanka 14. bölümde; Serhat, sevdiği kadını elinden almak isteyen kişinin Abbas olduğunu öğrenince, deliye döner. Amcasının aylarca gözünün içine bakarak yalan söylemesi, Serhat’ı ayrıca hayal kırıklığına uğratır. Bu hayatta, Zümrüt’ten başka inanıp, güveneceği kimsenin olmadığından artık emindir.

Abbas, Zümrüt’ün akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp, Serhat’ın aklını karıştırmaya çalışır. Serhat, Abbas’ın tek bir lafına bile inanmazken; Abbas’ı Serhat’ın elinden, sürpriz biri kurtarır.

Tüm bu olanları fırsata çeviren Deniz, Zümrüt’ü hayatlarından çıkarıp, Serhat ve Işık’la gerçekten aile olabilmek için, kozlarını kullanmaya başlar. Sakin, ama kararlı bir şekilde ilerlemektedir.

Hamit’in bazı adımları; Suhandan’ın önyargılarını kırarken, ikili arasında beklenmedik gelişmelere vesile olur.

Zümrüdüanka 14. bölümde; Zümrüt, konakta kalmayı daha fazla gururuna yediremez. Serhat’ı bile hayatından çıkarmayı göze alarak, küllerinden yeniden doğmak için hikayesinin başladığı yere; baba ocağına döner. Cihan, Zümrüt’ü şaşkınlığa uğratan bir teklifte bulunur. Zümrüt, ne cevap vereceğini bilemezken, Serhat da Zümrüt’le kaderlerini yeniden yazmak için harekete geçer.

Serhat, kaderle girdiği mücadeleden galip çıkabilecek midir? Zümrüt’ün Cihan’a cevabı, ne olacaktır?

Zümrüdüanka cumartesi akşamları FOX TV'de ekrana geliyor. Saat 20.00'da başlayan dizinin başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz paylaşıyor. Zümrüdüanka 15. bölüm fragmanı bir sonraki hafta olacak olaylar hakkında ipucu verecek. Zümrüdüanka 14. bölümde ise Abbas, Zümrüt’ün akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp, Serhat’ın aklını karıştırmaya çalışır. Serhat, Abbas’ın tek bir lafına bile inanmazken; Abbas’ı Serhat’ın elinden, sürpriz biri kurtarır.