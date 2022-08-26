Senden Daha Güzel 12. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Emir, Efsun'un kendisinden neden uzaklaştığını öğrenmeye çalışır. Diğer yandan Sevda'nın oyunu ortaya çıkar. Sevda'nın yalan söylediğini öğrenen Efsun ne yapacak? İşte Senden Daha Güzel 12. bölümden ilk fragman.

SENDEN DAHA GÜZEL 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Senden Daha Güzel Her Salı 20.00'de FOX'ta!

SENDEN DAHA GÜZEL 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun, Sevda'nın hasta olduğunu öğrendikten sonra Emir'den uzak durma kararı alır. Emir ise ne olduğunu anlamaya çalışır.

Emir Efsun'a 'Seni, tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorum ben. Neden bu haldesin onu anlamıyorum' der.

Efsun'un arkadaşı, Sevda'nın hastalığının doğru olmadığını öğrenir. Sevda, Emir'i elde etmek için yalan söylemiştir. Bunu öğrenen Efsun ne yapacak?

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

Dermatolog olarak çalışan Efsun, Gaziantep'te bir köyde babasıyla birlikte çiftlikte huzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul'a taşınmış ve Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur.

Efsun'a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun'u İstanbul'a davet eder.

Annesini görmek için İstanbul'a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar.

Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar...

Senden Daha Güzel Oyuncuları: Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen