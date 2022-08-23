Senden Daha Güzel, 11. Bölümüyle FOX TV'de izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin 11. bölümünde Sevda'nın gelişinin yankıları ise devam eder. Efsun gerçeği öğrenince ne olacak? Yeni bölümde neler yaşanacak? Senden Daha Güzel 11. Bölüm izle full HD tek parça!

SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM İZLE FULL!

Senden Daha Güzel, her hafta Salı akşamı FOX TV'de...

Yeni bölümde işler çığrından çıkıyor... Senden Daha Güzel 10. bölümde Efsun, Emir'in evli olduğunu öğrenecek mi?

SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM ÖZETİ

Senden Daha Güzel dizisinin 11. bölümünde Pervin'in Efsun'a sürprizi klinikteki güç dengelerini değiştirir. Sevda'nın gelişinin yankıları ise devam eder.

Sevda'nın hastalığı Emir'in Sevda'ya olan düşkünlüğünü iyice artırmaktadır.

Efsun, Binnur ile birlikte Emir ve Sevda arasındaki ilişkiyi anlamak için kolları sıvar. Burcu'nun yeni işi ise hem klinikteki tüm ekibi hem de Cem'in başını derde sokacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur.

Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar...

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI

Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen