Senden Daha Güzel dizisi 12. bölümüyle yeni gününde ve yeni saatinde FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı dizinin son bölümünde Sevda'nın oyunu ortaya çıkıyor. Sevda'nın yalan söylediğini öğrenen Efsun ne yapacak? Senden Daha Güzel 12. son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Senden Daha Güzel 12. Bölüm izle full!

SENDEN DAHA GÜZEL 12. BÖLÜM İZLE FULL!

Senden Daha Güzel dizisinin 12. bölüm yayınlandıktan sonra 2 gün boyunca sadece Disney+'ta yayınlanacak. Senden Daha Güzel 13. Bölüm fragmanı | "Emir seni çok seviyor" FOX TV'de yayınlanan Senden Daha Güzel dizisi artık her cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SENDEN DAHA GÜZEL 12. BÖLÜM ÖZETİ

Senden Daha Güzel dizisinin 12. son bölümünde Efsun, Sevda'nın hasta olduğunu öğrendikten sonra Emir'den uzak durma kararı alır. Emir ise ne olduğunu anlamaya çalışır.

Emir Efsun'a 'Seni, tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorum ben. Neden bu haldesin onu anlamıyorum' der.

Emir, Efsun'un gerçekten bir sevgilisi olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Efsun ise Emir'e söylediği yalanı devam ettirmekte zorlanır.

Serpil ve Binnur, Sevda ile ilgili daha çok bilgi edinmek için birlikte çalışmaya karar verirler.

Sevda'nın hastalığının gerçekliğini sorgulatan şeyler vardır.

Senden Daha Güzel 12. bölümde herkesin davet edildiği gizemli bir krem firmasının lansmanı ise hiç beklenmeyen olaylara gebe olacaktır.

Efsun'un arkadaşı, Sevda'nın hastalığının doğru olmadığını öğrenir. Sevda, Emir'i elde etmek için yalan söylemiştir.

Efsun, Sevda'nın hastalığı hakkında yalan söylediğini öğrenir. Efsun şimdi ne yapacak?