Senden Daha Güzel 9. bölümüyle izleyenlere eğlenceli ve romantik anlar yaşattı. FOX TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Emir'in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir. Efsun neden ameliyatlara girmiyor? Senden Daha Güzel 9. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Senden Daha Güzel 9. Bölüm izle full HD tek parça!

SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜM İZLE FULL!

Senden Daha Güzel, her hafta Salı akşamı FOX TV'de...

SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜM ÖZETİ

Senden Daha Güzel dizisinin 9. bölümünde Emir'in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir.

Bu kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise muallaktadır.

Efsun, uzun yıllardan sonra ilk defa cerrahi bir müdahalede bulunur.

Emir ve Efsun'un kendilerini korumak için söyledikleri nişanlandıkları yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar, bu yalanın İstanbul'daki kliniği etkileyecek sonuçları olur.

Efsun'un babası Ferdi'nin kliniği ziyareti ise Efsun'un hayatında büyük değişiklere neden olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI

Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

İstanbul'un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun'dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir aslında annesinin ortağı Kaya Bey'in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun'un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar...