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Medya

9 Ağustos Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel reyting sıralaması

9 Ağustos 2022 Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların reyting sonuçlarını merak ediyor. Salı akşamı; Güldür Güldür Show, Amatör Hayat, Vanguard, Ekşi Elmalar, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 9 Ağustos 2022 reyting sonuçları

10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
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9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı ATV'de Vanguard, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Balkan Ninnisi, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Amatör Hayat, Star'da Ekşi Elmalar ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 9 Ağustos 2022 reyting sonuçları

9 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

Senden Daha Güzel 9. Bölüm full izle!

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